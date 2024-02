Polski akcent w czwartym odcinku 'True Detective'. Padło znane hasło

"True Detective" to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych amerykańskich seriali telewizyjnych. Za produkcję formatu odpowiada HBO, a pierwszy odcinek miał premierę w Polsce 13 stycznia 2014 roku. Historia w mgnieniu okaz zyskała całkiem sporą rzeszę fanów i stała się popularna w wielu krajach. W czwartym odcinku najnowszego sezonu serialu pojawił się polski akcent. Chodzi o hasło napisane na drzwiach. Internauci w mgnieniu oka zauważyli popularny skrót literowy.

Zobacz wideo "Detektyw: Nocna kraina" [ZWIASTUN]

"True Detective" z typowo polskim akcentem. Niewiarygodne, co pojawiło się na drzwiach

Na instagramowym profilu @robertwpodrozy zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu odkrycia internauty i dość osobliwego komentarza sprawy. Chodzi o serial "True Detective" i hasło, które pojawiło się w najnowszym odcinku aktualnego sezonu. W 32:43 minucie na ekranach mogliśmy zobaczyć znane hasło o bez wątpienia polskim znaczeniu. "W czwartym odcinku "True Detective" na drzwiach jakiejś rudery jest cudne, znane nam hasło. Cały fandom serialu się zastanawia pewnie, jakież to tajemnicze znaczenie ma ów nie do końca zmyty napis. Zwłaszcza że mamy w serialu coco jambo trochę (...) No i fandom będzie zawiedziony, bo ekipa nie domyła po prostu śladu po wandalach" - wyczytaliśmy na instagramowym profilu @robertwpodrozy. Chodzi o składający się z pięciu liter zwrot o wulgarnym znaczeniu.

Niespodzianka w czwartym odcinku serialu "True Detective"

Pomysłodawcą i scenarzystą serialu "True Detective" jest Nic Pizzolatto. Format w mgnieniu oka zyskał ogromną popularność i spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Wszystko za sprawą fabuły, w której z całą pewnością nie ma miejsca na nudę. Akcja "True Detective" rozgrywa się w Luizjanie i koncentruje się głównie wokół śledztwa w sprawie bardzo brutalnej serii morderstw rytualnych, które są uderzająco podobne do praktyk okultystycznych. Do sprawy przydzieleni są detektywi Rust Cohle (świetnie grany przez Matthew McConaughey) i Marty Hart (Woody Harrelson). Niewykluczone, że w kolejnych odcinkach również pojawią się podobne smaczki.

screen z instagrama @robertwpodrozy Fot. Instagram.com/@robertwpodrozy