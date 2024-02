Marek Sierocki pracował dla Telewizji Polskiej przez 37 lat. Jego dział muzyczny był charakterystycznym elementem "Teleexpressu". Po zmianach w strukturach władzy mediów publicznych dziennikarz został odsunięty od programu informacyjnego i został zastąpiony. Jak się okazuje, Sierocki otrzymał świetną propozycję, którą już przyjął.

Marek Sierocki otrzymał wspaniałą propozycję i będzie pojawiał się w TVP2

Sierocki został odsunięty od "Teleexpressu", a jego miejsce zajął młodszy kolega Mateusz Jędraś. To u wielu widzów wywołało niepokój i oburzenie. Jak się okazuje, dziennikarz otrzymał bardzo dobrą propozycję, dzięki której poprowadzi swój własny program. Wszystko to jest owocem rozmowy z nowym prezesem TVP Tomaszem Sygutem, który zaproponował Sierockiemu spotkanie. 2 marca odbędzie się premiera formatu "To jest grane", który będzie emitowany o 11.30 w każdą sobotę. Produkcja będzie ukazywała się tuż po programie "Pytanie na śniadanie".

"To jest grane" będzie przeglądem list przebojów, lecz nie ma dotyczyć wyłącznie polskiego podwórka. Widzowie będą mogli dowiedzieć się, co obecnie jest najchętniej słuchane w Hiszpanii, Włoszech czy Francji. Będzie także przedstawiona płyta tygodnia. Marek Sierocki z entuzjazmem podchodzi do swojego nowego zadania. Opowiedział dziennikowi "Fakt", jak będzie wyglądać program.

Będą prowadzić go sam, ale będę też zapraszać gości, którzy zaprezentują nam swoje nowe płyty lub teledyski. Oprócz tego w programie będzie też kartka z kalendarza, która będzie przypomnieniem piosenki sprzed lat. Bardzo się cieszę

- wyznał dziennikarz muzyczny.

Marek Sierocki to prawdziwa legenda Telewizji Polskiej

Sierocki rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej w 1986 roku. W czasie swojej kariery u publicznego nadawcy, oprócz segmentu muzycznego w "Teleexpresie", prowadził wiele programów muzycznych, m.in. "W rytmie disco" w TVP Rozrywka, "Sierocki na sobotę" w TVP2, "Hity wszech czasów" w TVP2, "Top 3 Marka Sierockiego" w TVP Polonia. Zastąpił także Artura Orzecha w prowadzeniu "Szansy na sukces". Przez dwa lata komentował także finały Eurowizji oraz Eurowizji Junior. W latach 2000-2004 był szefem redakcji rozrywki TVP1. Został także odznaczony w 2013 roku przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za "zasługi dla rozwoju telewizji publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej".

Marek Sierocki ma dostać nowy program w TVP Marek Sierocki ma dostać nowy program w TVP. Fot. KAPiF