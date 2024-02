Król Karol III ma nowotwór. Komunikat przekazał Pałacu Buckingham

Król Karol III w ostatnim czasie przebywał w szpitalu, musiał poddać się zabiegowi z powodu powiększonej prostaty. Pod koniec stycznia opuścił placówkę medyczną. 5 lutego Pałac Buckingham podał, że u króla zdiagnozowano nowotwór. Jak przekazał, nie jest to rak prostaty. Nowotwór wykryto podczas niedawnego pobytu brytyjskiego monarchy w szpitalu. Z oświadczenia wiadomo, że 75-letni król rozpoczął już leczenie, ale rezygnuje z wystąpień publicznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Tadla pamięta o regularnych badaniach. Wezwała kobiety do profilaktyki

Król Karol cierpi na nowotwór. Komunikat Pałacu Buckingham

Pałac Buckingham w poniedziałek przekazał najnowsze informacje na temat zdrowia króla Karola. Monarcha 26 stycznia trafił do jednego z londyńskich szpitali, było to zaplanowane leczenie, a trzy dni później opuścił placówkę medyczną. W tym czasie jego pobytu w klinice zdiagnozowano u niego nowotwór. W oświadczeniu nie ujawniono, jaki jest to rodzaj raka.

Podczas niedawnego zabiegu szpitalnego króla z powodu łagodnego powiększenia prostaty, odnotowano osobną niepokojącą kwestię. Późniejsze testy diagnostyczne zidentyfikowały formę raka

- czytamy w oświadczeniu.

Król Karol po raz publicznie wyjawił, z jaką chorobą się zmaga. Tym samym złamał jeden z protokołów, który zabrania udzielania informacji o życiu osobistym, a tym bardziej o stanie zdrowotnym. Postanowił to zrobić, by uświadamiać, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania. Wiadomo także, że rozpoczął leczenie. Przekazano także, że Karol III rezygnuje ze wszystkich wystąpień publicznych. "Jego Królewska Mość rozpoczął dziś regularne leczenie, podczas którego lekarze zalecili mu odłożenie obowiązków publicznych. Przez cały ten okres Jego Królewska Mość będzie kontynuował prowadzenie spraw państwowych i załatwianie oficjalnych formalności".

"Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnej procedurze szpitalnej. Pozostaje całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych. Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że może to pomóc w publicznym zrozumieniu wszystkich osób na całym świecie dotkniętych rakiem" - dodano. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.