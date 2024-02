Małgorzata Kożuchowska dała się poznać w wielu filmach i spektaklach. Kobieta ma za sobą ogromny staż w branży rozrywkowej. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Choć przez lata była kojarzona głównie z roli Hanki w "M jak miłość", wielokrotnie występowała w innych produkcjach. Nic zatem dziwnego, że Kożuchowska ma wiele fanów i fanek. Aktorka aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Prowadzi profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad milion użytkowników. Często wrzuca fotografie z życia prywatnego. Popularnymi kadrami na jej koncie są zdjęcia bez makijażu. Aktorka uwielbia się w naturalnej odsłonie.

Małgorzata Kożuchowska pozuje bez makijażu w łazience. Sama się nie poznała?

Małgorzata Kożuchowska lubi swój wizerunek bez makijażu. Naturalna odsłona nie jest jej obca. Ostatnio gwiazda opublikowała zdjęcie z łazienki. Aktorka postanowiła zażartować ze swojego wyglądu. "Czasem sama siebie nie poznaję, ale nie odpuszczam" - napisała w opisie. Nie da się ukryć, że Kożuchowska może pochwalić się nieskazitelną cerą. W 2024 roku aktorka skończy 53 lata. Na jej twarzy na próżno możemy szukać niedoskonałości. Jakiś czas temu gwiazda wyznała, co jest sekretem jej wyglądu. Przyznała, że najważniejsze są odpoczynek i suplementacja. - Nic nie jest w stanie zastąpić snu czy odpoczynku. To widać najlepiej po urlopie, gdy wracamy zrelaksowani, wypoczęci, a skóra wygląda młodo. Suplementacja, uważam, że jest bardzo dobra, (...) służy (...) urodzie - mówiła w rozmowie z "Vivą!". Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

