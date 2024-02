Agata Duda w Kenii. Stylizacja przywodzi na myśl mucet papieża

Andrzej Duda wraz z Agatą Dudą w niedzielę 4 lutego rozpoczęli kilkudniową podróż służbową po wschodniej Afryce, którą rozpoczęli od wizyty w stolicy Kenii. Prezydent zwrócił uwagę, że jest to historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy polski przywódca składa wizytę w Kenii. Duda wraz z małżonką odwiedzą również Tanzanię i Rwandę. Będą prowadzone rozmowy z prezydentami tych krajów, a także spotkania z przedstawicielami Polonii. W Nairobi parę prezydencką na lotnisku powitał nie prezydent, a kenijski Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Simon Chelogui. Fakt ten natychmiast zauważyli internauci. Wielu uważa, że to oznaka tego, jak inni traktują do Andrzeja Dudę i że niekoniecznie jest on tak szanowany, jak powinien z racji zajmowanego stanowiska. Nie zabrakło kpiących komentarzy. Więcej TUTAJ. Na pierwszych zdjęciach z podróży Agata Duda zwróciła na siebie uwagę żywym kolorem kreacji. Pierwsza dama podczas spotkania z prezydentem Kenii Williamem Samoei Ruto postawiła na stonowaną kreację, która jednak wywołała skojarzenia związane ze strojem papieża. W internecie już pojawiły się porównania.

Agata Duda w Kenii najpierw zaszalała ze stylizacją. Kolejna przywodzi na myśl mucet papieża

Agata Duda towarzyszyła mężowi podczas spotkania z prezydentem Kenii. Pierwsza dama zaprezentowała się w beżowej stylizacji. Do jasnej sukienki zapinanej na guziki i wykończonej kokardą przy dekolcie dobrała beżowe szpilki oraz pasującą kolorystycznie małą torebkę do ręki. Zestaw uzupełniła o dyskretną złotą biżuterię. Całość prezentowała się klasycznie, jednak największą uwagę skupiały na sobie rękawy, tworzące coś na kształt peleryny. Podobną można dostrzec w strojach papieża. Jest to mucet (z włoskiego mozzetta), czyli peleryna katolickich duchownych, sięgająca łokci. Kolor mucetu wskazuje na hierarchiczną rangę noszącego, przy czym tylko papież ma prawo do noszenia mucetu w kolorze białym.

Podobne skojarzenie miał Michał Marszał, autor memów i twórca profili społecznościowych "Tygodnika Nie". "Agata postawiła na sprawdzoną kreację"- można przeczytać podpis zdjęcia zestawiającego stylizację pierwszej damy z fotografią papieża Franciszka w białym mucecie. Wy również macie podobne skojarzenia co do kreacji pierwszej damy? Więcej zdjęć z wizyty Andrzeja Dudy z Agatą Dudą w Kenii znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fot. Screen/ Instagram/ michalmarszal