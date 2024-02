Mata zdobył dużą popularność w 2019 roku. Wówczas młody raper wypuścił swoją kultową piosenkę, "Patointeligencja". Od tego czasu Michał Matczak stał się rozpoznawalny w polskim show-biznesie. Raper z pewnością należy do grona osób, które bez wahania wyrażają swoje poglądy. Jego twórczość wzbudza ogromne kontrowersje. Nie przeszkadza to jednak słuchaczom Maty, którzy wiernie wspierają 23-latka. Poza tym, że Matczak jest synem sławnego prawnika, niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. Sam raper rzadko wypowiada się na temat spraw związanych z potencjalnymi relacjami romantycznymi. Czyżby jednak był w związku? Ostatnio w sieci pojawiły się jego zdjęcia z tajemniczą brunetką. Mata towarzyszył jej na studniówce.

Zobacz wideo Honorata Skarbek o Macie i marihuanie. "Nie znoszę, jak ktoś jest pod wpływem"

Mata ma nową partnerkę? Raper pojawił się na studniówce jako osoba towarzysząca

Obecnie trwa sezon na studniówki. Jak się okazało, jednej z maturzystek V Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu towarzyszył 23-letni raper. Mata pojawił się u boku niejakiej Natalii. Dziewczyna jest dobrze znana w mediach społecznościowych. Jej profil na TikToku zdobył ponad 50 tysięcy obserwujących, a na Instagramie - niecałe 40 tysięcy. Para bawiła się razem na imprezie maturalnej. Fani byli zachwyceni zdjęciami pary. Warto podkreślić, że na fotografiach Mata i Natalia nie szczędzili sobie czułości. Czy to oznacza, że popularny raper w końcu znalazł prawdziwą miłość? Plotki na temat jego związku z maturzystką pojawiały się w mediach społecznościowych już jakiś czas temu. Nie zostały jednak potwierdzone. Co sądzicie, pasują do siebie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Mata na studniówce fot. https://www.tiktok.com/@xoxo_21125/screen, Instagram/prod.n4tk44/screen

Mata już wkrótce wystąpi w programie "Autentyczni"

Jakiś czas temu w Polsce pojawił się program "Autentyczni". Jest to format, w którym osoby w spektrum autyzmu próbują swoich sił w roli dziennikarzy i zadają pytania sławnym osobom. Prowadzącym został Maciej Stuhr. Dotąd wyemitowano dwa odcinki na początku listopada 2023 roku. Gośćmi byli Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Już wkrótce pojawi się kolejna odsłona, w której wystąpi Mata. Odcinek z udziałem Michała Matczaka zostanie wyemitowany się 25 lutego 2024 roku o godzinie 20:00 na stacji TVN. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: Mata zabierze światowej sławy modelkę do Barcelony? Konkurs zorganizowany przez rapera wywołał spore zamieszanie