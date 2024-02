Andrzej Duda poleciał do Kenii. To, kto go przywitał, wywołało śmiech

Andrzej Duda i Agata Duda w niedzielę późnym wieczorem wylądowali w Kenii. Tym samym ruszyła oficjalna podróż pary prezydenckiej, podczas której odwiedzą również Tanzanię i Rwandę. Będą prowadzone rozmowy z prezydentami tych krajów, a także spotkania z przedstawicielami Polonii. Do sieci już trafiły zdjęcia z lotniska, zrobione tuż po przylocie Dudów do Nairobi. Ujęcia pojawiły się również na platformie X. Kancelaria Prezydenta opublikowała oprócz nich informację, kto powitał naszego prezydenta i jego małżonkę. W komentarzach wrze.

Andrzej Duda w Kenii. Zobaczcie, kto go powitał

Wydawałoby się, że naturalne jest, że prezydenta innego kraju wita prezydent. Nic bardziej mylnego. Na Andrzeja Dudę na lotnisku czekał, jak czytamy na platformie X, "Minister ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Kenii Simon Chelogui". Spotkanie z głową państwa, Williamem Samoei Ruto, zaplanowano na poniedziałek (już się odbyło). Internauci nie pozostawili tego bez komentarza. Kpią z tego, że osoba na znacznie niższym stanowisku powitała prezydenta Polski. Wielu uważa, że to oznaka tego, jak inni traktują do Andrzeja Dudę i że niekoniecznie jest on tak szanowany, jak powinien z racji zajmowanego stanowiska. Oto kilka z wiadomości zostawionych pod postem. "Facet od małych przedsiębiorstw wita głowę państwa polskiego? Okropna dysproporcja. W polityce to wręcz oznaka afrontu", "Przyjeżdża prezydent na oficjalną wizytę i wita go minister, a nie głowa państwa... Wiele świadczy to o randze wizyty, jak i gościa", "Prezydent i szeregowy minister... I tak dobrze, że ubera nie kazali wam wziąć z lotniska" - czytamy. Zdjęcia Andrzeja i Agaty Dudów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Duda w Kenii. Jak wyglądała?

Uwagę zwróciło nie tylko to, kto powitał naszą parę prezydencką. Głośno jest także o stylizacji Agaty Dudy, w której się zaprezentowała na lotnisku. Postawiła na garnitur w kolorze fuksji. O ocenę poprosiliśmy stylistę Michała Musiała. - Pierwsza dama tym razem zagrała va banque i wyszła na tym doskonale. Widać progres i nieco więcej odwagi - powiedział w rozmowie z Plotkiem. Na co jeszcze zwrócił uwagę? Więcej przeczytacie tutaj: Agata Duda z większą śmiałością szpera w szafie. Zaszalała w Kenii. "Zagrała va banque".

Internauci komentują to, kto powitał Andrzeja Dudę w Kenii Screen z X/ @prezydentpl

