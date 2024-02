Michał Dworczyk to były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pełni funkcję posła z ramienia PiS. Jak sam mówi o sobie polityk, pochodzi z rodziny o patriotycznych tradycjach. "Mój dziadek rotmistrz Kazimierz Lenartowicz służył w II Korpusie Wojska Polskiego w Rosji. Jako młody porucznik dowodził pierwszym szwadronem 6 p.uł. w szarży pod Kaniowem oraz walczył w wojnie polsko-bolszewickiej" - czytamy na jego stronie internetowej. Sam Dworczyk w 1985 roku dołączył do harcerstwa. To właśnie tam poznał ukochaną Agnieszkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Pan Pawłowski ocenia działania Schreiber

Kim jest żona Michała Dworczyka?

Miłość nie przyszła jednak od razu. W audycji "Nieznani Znani" w Polskim Radiu Michał Dworczyk opowiadał, że on i jego wybranka później trafili do pracy w tym samym banku. To tam miały zacieśnić się ich relacje. Zaręczyli się, ale ze ślubem, który ostatecznie wzięli w 2002 roku, także trzeba było poczekać. Michał Dworczyk po studiach podjął decyzję o odbyciu służby wojskowej, gdzie zgłosił się na ochotnika. - Zostaliśmy narzeczeństwem a po powrocie z wojska pobraliśmy się. Agnieszka też jest z Warszawy, jej rodzina od kilku pokoleń mieszka w Warszawie - opowiadał.

Jak donosi "Fakt", Agnieszka Dworczyk miała ukończyć stołeczne liceum im. Joachima Lelewela. Co ciekawe, jego uczniami byli także Lech i Jarosław Kaczyńscy. Żona polityka ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, a z wykształcenia jest nauczycielką języka francuskiego. Agnieszka i Michał Dworczykowie są rodzicami czwórki dzieci. Jak ustalił serwis OKO.press, ich pociechy uczyły się w przedszkolu i szkołach, które prowadzone są przez stowarzyszenie Sternik. Opiekę sprawuje nad nimi organizacja religijna Opus Dei. Z ustaleń serwisu wynika również, że Agnieszka Dworczyk jest przedszkolanką w placówce prowadzonej przez Sternik. Sprawa została nagłośniona w 2018 roku, gdy okazało się, że Dworczyk początkowo pominął część informacji w deklaracji majątkowej.

Michał Dworczyk Michał Dworczyk, Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

W 2008 r. zapisałem moje dziecko do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik. Dokonując zapisu, uiściłem opłatę wpisową, która de facto była nabyciem 0,13 proc. udziałów spółki, będącej organizacją non profit, Rodzice dla Szkoły

- pisał później Dworczyk w korekcie. Z nielicznych postów na Instagramie Michała Dworczyka można dowiedzieć się, że zarówno on, jak i jego żona, są zapalonymi narciarzami. Pasją zarazili również dzieci. Dworczyk nie ukrywa jednak, że praca zajmuje mu dużo czasu i to właśnie na jego ukochanej spoczywa większość obowiązków domowych. - W domu bywam za krótko i zbyt rzadko. Jak jestem, to staram się intensywnie ten czas wykorzystywać. Podstawowy ciężar prowadzenia domu spoczywa na żonie, ale polityka jest taką dziedziną, która dużo czasu pochłania - mówił we wspominaj rozmowie z Polskim Radiem.