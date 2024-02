Beatę Tyszkiewicz znamy z takich produkcji jak "Napoleon", "Niemcy", "Listy do M." czy "Zamiana". Aktorka może poszczycić się także przygodą w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie była jurorką. Rozstała się z formatem w 2018 roku, ku rozpaczy fanów. Powodem odejścia gwiazdy były problemy zdrowotne. Sprawdźcie, co słychać u niej obecnie.

Beata Tyszkiewicz i życie na emeryturze. "Radzę wszystkim, by nie myśleli o złych zdarzeniach"

Nie ma jej na imprezach, nie udziela też wywiadów. Aktorka postanowiła odpocząć od polskiego show-biznesu. Mieszka w Warszawie, gdzie odwiedzają ją najbliżsi. Córka gwiazdy mieszka 50 km od stolicy, ale nie ma problemu z odwiedzaniem mamy, co wybrzmiało w ostatniej wypowiedzi Beaty Tyszkiewicz. - To tak blisko i tak daleko, więc jestem u siebie - podsumowała Tyszkiewicz w rozmowie z "Faktem". - Ja jestem wciąż w Warszawie i teraz czekam na słońce. Radzę wszystkim, by nie myśleli o złych zdarzeniach, których ostatnio nam nie brakowało. Cieszmy się więc każdym dniem i wchodźmy w niego śmiałymi krokami. Nie można się bać, bo strach wywołuje agresję ze strony innych - dodała. Czego na koniec aktorka chciała, aby jej życzyć?

Zdrowia oczywiście, bo optymizmu mam dosyć. A zdrowia wszyscy potrzebujemy

- odpowiedziała gwiazda.

Beata Tyszkiewicz o emeryturze KAPiF.pl

Beata Tyszkiewicz w "Tańcu z Gwiazdami". "Czarna Mamba" tęskni za nią w jury?

Iwona Pavlović jako jedyna z dawnego składu została w jury polsatowskiego show. Najnowsza edycja wejdzie na antenę już w marcu 2024 roku. Ostatnio zapytano tancerkę o to, co uważa o decyzji Tyszkiewicz o wycofaniu się z show-biznesu. - Beatka nie chce się z nikim kontaktować, więc ja też nie mogę być upoważniona do tego, żeby cokolwiek mówić na ten temat. Nie chce mieć kontaktów i ma do tego prawo. Wiele osób ją namawiało i namawia, ale ona nie chce i musi tak zostać. Szkoda. Za Beatką bardzo tęsknie, ale to jest jej decyzja i myślę, że trzeba to uszanować - odparła "Czarna Mamba" dla ShowNews.pl. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Iwona Pavlović o Tyszkiewicz KAPiF.pl