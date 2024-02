5 lutego rozpoczęła się oficjalna wizyta pary prezydenckiej w Republice Kenii. Jak czytamy na stronie prezydenta RP, Andrzej Duda ma w Nairobi spotkać się z prezydentem Williamem Samoei Ruto. W trakcie wizyty obecne są także pierwsze damy obydwu państw, które "realizują program odrębny". Pierwsze zdjęcia polskiej pary prezydenckiej w Kenii wykonano w poniedziałek wczesnym rankiem na lotnisku.

Stylista zachwycony kreacją Agaty Dudy w Kenii

Z profilu w serwisie X Andrzeja Dudy możemy dowiedzieć się, że on i jego żona zostali powitani przez kenijskiego Ministra ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Simona Chelogui. Na pierwszych zdjęciach wykonanych na lotnisku w Nairobi Agata Duda bez dwóch zdań zwróciła na siebie uwagę kolorem kreacji. Pierwsza dama postawiła bowiem na garnitur w kolorze fuksji. Jak wypadła? Zdaniem stylisty Michała Musiała to strzał w dziesiątkę. - Agata Duda tym razem zagrała va banque i wyszła na tym doskonale. Widać progres i nieco więcej odwagi. Garnitur w kolorze fuksji prezentuje się doskonale na pierwszej damie - mówi nam ekspert.

Wiązana w pasie marynarka nadała doskonałych proporcji sylwetce, a nieco szersze nogawki spodni świetnie wpisują się w aktualne trendy. Biały top z głębokim dekoltem idealnie uzupełnił całość, a cieliste szpilki optycznie wydłużyły nogi. Wszystko tutaj gra

- dodaje Michał Musiał. Zdaniem stylisty nie obyło się jednak bez drobnej wpadki. To, do czego można się przyczepić, to długość nogawek, które są nieco za krótkie. Ekspert jest również zdania, że do poprawy jest fryzura pierwszej damy. Ale mimo to całokształt ocenił zdecydowanie na plus. Zwłaszcza że ostatnio Agata Duda nie miała dobrej modowej passy. - Patrząc na całość i tak widać ogromny postęp - podsumowuje Michał Musiał.

Agata Duda ma modowy sekret

Jak widać na zdjęciach z Kenii, Agata Duda ma na sobie marynarkę przewiązaną w pasie. Ekspert zwrócił zresztą uwagę, że taki zabieg świetnie podkreśla talię. Jak się okazuje, paski to jeden z modowych sekretów pierwszej damy, która na takie akcesorium decyduje się bardzo często. "Noszenie paska nie tylko jest modnym dodatkiem do stylizacji, które może przełamać kolorystykę, ale także optymalnie nas wysmukli. Żona prezydenta w swojej garderobie ma pokaźna kolekcje pasków na każdą okazję" - powiedział projektant Daniel Jacob Dali w rozmowie z "Super Expressem".