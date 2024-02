Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda poznali się w liceum i rozpoczęli swój związek, gdy byli jeszcze nastolatkami. W 1994 stanęli na ślubnym kobiercu i do dziś mają tworzyć szczęśliwą relację. Choć raz po raz pojawiają się plotki o ich rzekomych problemach w małżeństwie, stażem i wypowiedziami na swój temat udowadniają, że nic bardziej mylnego. Agata Duda z okazji kampanii wyborczej męża w 2015 roku udzieliła wywiadu, w którym ujawniła sekret na długi, udany związek. Pierwsza dama opowiedziała także, jakie cechy pociągają ją w mężu.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda a wybory kopertowe

Andrzej i Agata Dudowie są małżeństwem od lat. Pierwsza dama zdradza sposób

Agata Duda jako podstawę udanej relacji wskazuje pielęgnowanie wartości, które są przypisane każdej przyjaźni. - Myślę, że sekret powodzenia naszego małżeństwa polega na wzajemnej życzliwości i szacunku. Pewnie dlatego, choć oboje mamy silne charaktery, to jednak zawsze szybko osiągamy porozumienie. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mąż jest moim najlepszym przyjacielem - podsumowała w kampanijnej gazetce Andrzeja Dudy.

Agata Duda opowiedziała także, jakie cechy lubi u swojego męża. Wskazała rzetelność oraz poczucie humoru. - Cenię Andrzeja za to, jakim jest człowiekiem, mężem i ojcem. Można by powiedzieć, że posiada on komplet tych cech, które według mnie powinien mieć ojciec rodziny. Andrzej jest przede wszystkim człowiekiem bardzo słownym, na którym w każdej sytuacji można polegać. Jest niezwykle rodzinny i odpowiedzialny. Co dla mnie ważne, ma przy tym niezwykłe poczucie humoru - zaznaczała.

Andrzej i Agata Dudowie Andrzej i Agata Dudowie, fot. Kapif

Andrzej i Agata Dudowie planowali rozwód?

Choć Andrzej Duda niejednokrotnie przeczył jakimkolwiek plotkom o kryzysie w związku małżeńskim, nie każdy wierzy tym tłumaczeniom. Z tematem rozprawił się były współpracownik prezydenta, który wypowiedział się w książce Kamila Dziubki "Kulisy PiS". "Miałem okazję obserwować ich z bliska i nigdy nie widziałem scen, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że to jest małżeństwo w kryzysie. Jak to w życiu, zdarzały się różne spięcia, ale nie tego typu" - czytamy wypowiedź anonimowego rozmówcy Dziubki. Andrzej Duda ma się też niezwykle liczyć z opinią swojej żony.