Wiosna w Polsacie zapowiada się bardzo atrakcyjnie, a to między innymi za sprawą powrotu "Tańca z Gwiazdami", w którym zobaczymy Maffashion, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską czy Marcina Hakiela, który będzie tańczył razem z Dagmarą Kaźmierską. Tancerz wraca do formatu po długiej przerwie. Warto zaznaczyć, że drugą edycję show zwyciężył razem z byłą już żoną, Katarzyną Cichopek, która straciła ukochaną posadę w śniadaniówce. Postanowiliśmy skonfrontować tego newsa z tancerzem podczas ramówki Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hakiel krótko o odejściu eks z "PnŚ"

Marcin Hakiel i jego reakcja na odejście Cichopek z "PnŚ". Krótko i na temat

Nie jest tajemnicą, że tancerz i aktorka rozstali się w negatywnej atmosferze. O ich rozwodzie wiedziała cała Polska, a sytuacji między nimi nie poprawił fakt, że Cichopek oficjalnie potwierdziła związek z kolegą z pracy, Maciejem Kurzajewskim. Znany duet opuścił "Pytanie na śniadanie", co nie umknęło uwadze fanów pary, a także byłego partnera aktorki. - Nie mam żadnej opinii na ten temat, nie mam żadnego kontaktu z byłą żoną. Z tego, co wiem, wymienili wszystkich prowadzących, to taka branża. Też do tej edycji zostałem zaproszony, nie wiadomo, czy będą mnie chcieli w kolejnej edycji. Nic nie jest dane raz na zawsze - podsumował Marcin Hakiel. Na pytanie, czy przyjąłby obecnie zaproszenie do śniadaniówki, odpowiedział bez zastanowienia:

Tak.

Marcin Hakiel o Cichopek KAPiF.pl

Marcin Hakiel zatańczy z Kaźmierską. "Początkowo się wystraszył"

Uczestniczka "Królowych życia" to polaryzująca postać. Ma cięty język i poczucie humoru, które porywa tłumy. Jesteście ciekawi, jak Hakiel zareagował na wieść o partnerowaniu Dagmarze Kaźmierskiej? - Marcin początkowo się jej wystraszył, bo bardzo różni ich temperament. W końcu jednak stwierdził, że duet z nią będzie dla niego ciekawym doświadczeniem. Zachęciło go też to, że nowy reality show Dagmary bardzo dobrze się ogląda w Polsacie, więc liczy, że jej liczni fani zostawią ich długo w programie - ujawnił nam informator z produkcji. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Dagmara Kaźmierska w Polsacie KAPiF.pl