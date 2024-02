O tym, że Dorota Gawryluk ma rzekomo startować w wyborach prezydenckich, jako pierwsza poinformowała Polityka Insight. "Informacje, które do nas dotarły, wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję" - donosi w serwisie X dziennikarz Kastor Kużelewski.

Dorota Gawryluk kandydatką na prezydentkę?

Jak donosi Polityka Insight, niewykluczone, że Zygmunt Solorz "może szykować się do wejścia w politykę". Mogą o tym świadczyć jego ostatnie ruchy. W połowie stycznia ogłoszono, że rezygnuje z funkcji prezesa Polsatu, którą objął jego syn, Piotr Żak. "Do walki o prezydenturę ma szykować prezydentkę Dorotę Gawryluk" - czytamy. Na doniesienia Polityki Insight w serwisie X zareagował dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. "Od ubiegłego tygodnia również dwa moje źródła potwierdzały taką możliwość, bo sprawdzałem ten temat" - napisał.

Moi rozmówcy wskazywali, że "Lepsza Polska" to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz - dodaje dziennikarz.

O tym, że Dorota Gawryluk ma poprowadzić nowy program zatytułowany "Lepsza Polska", poinformowano zaledwie kilka dni wcześniej. Format ma mieć charakter publicystyczny, a transmitować go będzie Polsat, Polsat News i Wydarzenia 24 w każdy czwartek po godzinie 19:15. Premierę zaplanowano na marzec. Przypomnijmy, że Dorota Gawryluk z Polsatem związana jest od początku telewizyjnej kariery. Na kilka lat przeszła do TVP, po czym powróciła do telewizji Solorza. Od 2009 roku prowadzi program informacyjny "Wydarzenia". W 2018 roku objęła stanowisko dyrektorki pionu informacji i publicystki Polsatu, z którego odwołano ją po pięciu latach. Dorota Gawryluk w ubiegłym roku awansowała w strukturach stacji i dziś jest dyrektorką pionu kanałów tematycznych.

Polityka Insight informowała o kandydaturze Szymona Hołowni

Jeden z użytkowników portalu X zwrócił uwagę, że w listopadzie 2019 roku Polityka Insight informowała o starcie w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni. Kastor Kużelewski zaznaczył jednak, że wtedy była to potwierdzona wiadomość. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji co do kandydatury Doroty Gawryluk. "Żeby było jasne: wtedy mieliśmy pewność (było też tylko pół roku do wyborów), dziś mamy anonimowych rozmówców i na tyle mocne przesłanki, że nie możemy ich zignorować, ale czy do tego dojdzie - nie wiadomo" - podkreślił dziennikarz.