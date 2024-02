Nie milkną echa po odejściu projektanta z Głogowa, który cieszył się ogromną sympatią widzów TTV. Śmierć Seweryna wstrząsnęła Polską, a po oficjalnym komunikacie wiele znanych osób zaczęło go wspominać. "Spoczywaj w pokoju, amen. Za szybko nas opuściłeś... Dlatego tyle razy mówię, dbajcie o każdą chwilę w swoim życiu, bo nie znacie ani dnia, ani godziny" - pisała Laluna na InstaStories. Okoliczności odejścia projektanta wciąż są badane. Co nowego wiadomo na ten temat?

Zobacz wideo Dawny wywiad Gabriela Seweryna

Gabriel Seweryn zmarł w 2023 roku. Kiedy poznamy prawdę?

- Postępowanie trwa, czekamy na wyniki badań dodatkowych. Postępowanie toczy się w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów - przekazał pewien czas temu w rozmowie z "Faktem" zastępca prokuratora rejonowego w Głogowie Marcin Knurowski. Z kolei najnowsze informacje w sprawie płyną ze znanej rozgłośni. Śledztwo przejęła prokuratura w Legnicy. "Reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr ustaliła, że śledczy nadal nie mają opinii biegłych o przyczynie śmierci, wyników badań toksykologicznych czy oceny działania ratowników medycznych w tej sprawie. Przejęcie śledztwa z Prokuratury Rejonowej w Głogowie potwierdza Radiu ZET prokurator okręgowy w Legnicy Sebastian Kluczyński. Powód to wielowątkowość postępowania i zainteresowanie opinii publicznej" - czytamy. Ciekawe, kiedy sprawa dobiegnie końca.

Gabriel Seweryn i nowe fakty ws. śmierci https://www.instagram.com/gabriel_seweryn/

Gabriel Seweryn przed śmiercią zwierzył się przyjaciółce. Chodziło o plan na biznes

Uczestnik "Królowych życia" chciał poprawić swoją sytuację finansową. Miał przed odejściem wizję na to, jak się szybko wzbogacić. Bliska przyjaciółka Seweryna ujawniła w rozmowie z "Faktem", że projektant chciał pójść w zupełnie inną branżę. Żadnej pracy się nie bał, dlatego też zainteresował się walkami MMA dla celebrytów. Miał w planach rozpoczęcie treningów. - Chciał zawalczyć w MMA dla celebrytów, miał się zacząć wkrótce do tego przygotowywać - wyznała przyjaciółka. Nie jest tajemnicą, że w tej branży można liczyć na ogromne wynagrodzenie za chociażby jedną walkę. Przykładem jest Sebastian Fabijański, o którego zarobkach z Fame MMA przeczytacie tutaj. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

