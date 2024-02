Pochodząca z Wenezueli Dayana Mendoza miała zaledwie 22 lata, gdy wygrała konkurs Miss Universe i świat stanął przed nią otworem. Najlepsi projektanci bili się o to, by prezentowała ich kreacje, była nieustannie zapraszana do telewizji, a także spełniała się jako aktorka, grając epizodyczne role. W życiu prywatnym również wszystko się układało - w 2013 roku wyszła za mąż za biznesmena Michaela Pagano, a dwa lata później na świecie pojawiła się ich córka Eva.

REKLAMA

Zobacz wideo To ona została Miss World 2021! Kim jest Karolina Bielawska?

Była Miss Universe przeszła załamanie. Zaczęła służyć Bogu

Sielanka nie trwała jednak długo. W 2016 roku para ogłosiła rozwód, który Mendoza przypłaciła załamaniem. Kariera z kolei nie dawała jej satysfakcji. Jej zdaniem "wszystko szło źle".

Moje małżeństwo się rozpadło, moja kariera modelki nie dawała mi satysfakcji, nie identyfikowałam się z nią, byłam zdesperowana, wszystko szło źle

— cytuje słowa byłej modelki "El Tiempo".

Wtedy zwróciła się o pomoc do Boga, później trafiła na kazanie do chrześcijańskiego pastora. Gdy go słuchała, miała "dostać objawienia". Znów poczuła się bezpieczna. Postanowiła się ochrzcić i dołączyć do Kościoła Zwycięzców w Chrystusie. W 2020 roku przekazała na swoich profilach społecznościowych, że rzuca modeling i od teraz będzie... głosić ewangelię. Została pastorką, a konta w mediach społecznościowych wykorzystuje do szerzenia wiary.

Dayana Mendoza była wziętą modelką jeszcze zanim została Miss. Pracowała dla największych marek

Dayana Mendoza w 2001 roku podpisała kontrakt z agencją modelignową Elite Model Management, a następnie została finalistką międzynarodowego konkursu Elite Model Look 2001, odbywającego się w Nicei. Szybko została dostrzeżona przez rynek i m.in. we Włoszech, Francji, USA czy Grecji. Jednym z gigantów, który zatrudnił ja do pracy, był m.in. dom mody Versace. 13 września 2007 roku Mendoza pokonała 27 rywalek, zdobyła tytuł Miss Wenezueli 2007 i została drugą kobietą ze stanu Amazonas, której się to udało. Po wygraniu Miss Universe w 2008 roku spędziła rok podróżując po całym świecie w celu nauczania zasad humanitaryzmu i promocji edukacji na temat HIV/AIDS. Więcej zdjęć Dayany Mendozy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.