Piotr Kaszewiak zyskał popularność dzięki udziałowi w programie "Sprawa dla reportera" Elżbiety Jaworowicz, gdzie udziela darmowej pomocy prawnej bohaterom pojawiającym się w odcinkach. Prawnik związany jest z formatem ponad dziesięć lat i dzięki niezwykłej empatii i chęci pomocy jest bardzo lubiany przez widzów TVP1. Adwokat współpracował także z innymi stacjami telewizyjnymi. W roli eksperta pojawił się m.in. w TVN, czy Polsacie. 46-latek cieszy się przede wszystkim ogromnym powodzeniem wśród widzek, ale nie szuka partnerki, bo od lat jego partnerką jest Ida Parada, która prowadzi kancelarię w Łodzi. Jego ukochana także miała okazję występować w TVP. Adwokat ze "Sprawy dla reportera" ma też nietypowe hobby, którym męczy sąsiadów. Na Instagramie pochwalił się swoimi niezwykłymi umiejętnościami.

Piotr Kaszewiak "dręczy" sąsiadów. Tak prawnik ze "Sprawy dla reportera" spędza czas wolny

Piotr Kaszewiak jest aktywny w mediach społecznościowych. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 88 tysięcy internautów. Chociaż sam niechętnie mówi o swoim życiu prywatnych, po krótkiej analizie jego profilu możemy dowiedzieć się, czym pasjonuje się prawnik. Jak się okazuje, Kaszewiak uwielbia grę na gitarze elektrycznej. Na Instagramie miał już okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami w hard-corowej wersji klasycznego, świątecznego "Let it snow". Jak wam się podoba takie wykonanie? "Wesołych i spokojnych świąt.. i żebyśmy nie zostali sąsiadami" - dodał żartobliwie w opisie nagrania. Internauci byli zachwyceni umiejętnościami prawnika. "Nie spodziewałam się tego po panu. Wspaniała pasja", "I jeszcze na gitarze gra. No mistrzunio" - czytamy w komentarzach. "Chciałabym mieć takiego sąsiada" - dodała przekornie jedna z obserwatorek.

