Jan A.P. Kaczmarek to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Świat usłyszał o nim, gdy w 2005 roku zdobył Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel", w którym tytułową rolę zagrał Johnny Depp. Artysta za muzykę do tej samej produkcji zdobył również nagrodę National Board of Review dla najlepszego kompozytora. Ponadto jego utwory zostały wówczas nominowane do Złotego Globu i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA. Skomponował muzykę do takich filmów, jak: "Całkowite zaćmienie", "Quo vadis", "Niewierna", "Wojna i pokój" oraz "Bracia Karamazow". Ostatnio o kompozytorze było głośno po tym, jak jego córka poinformowała o pogarszającym się stanie artysty i zaapelowała o pomoc. Teraz w programie informacyjnym "19.30" pojawiły się nowe informacje na temat Jana A.P. Kaczmarka.

REKLAMA

Zobacz wideo Nasz tegoroczny hit

Jan A.P. Kaczmarek mimo choroby chce robić kolejny film

4 lutego w serwisie informacyjnym "19.30" na zakończenie wyemitowano materiał na temat Jana A.P. Kaczmarka. Inicjacją do rozmowy na temat kompozytora stała się wystawa w Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, której bohaterem jest właśnie Kaczmarek. Ta została otwarta 25 stycznia i będzie można ją podziwiać do 18 lutego.

Nagrodzony Oscarem kompozytor, który stworzył muzykę do ponad 70 filmów. Inspirujący i wymagający, ceniący dialog, również międzypokoleniowy. Jan A.P. Kaczmarek - światowej sławy mistrz, którego wyjątkową biografię prezentuje warszawska Kordegarda. Ciężka choroba nie przeszkadza mu marzyć, a planów na przyszłość jak zawsze ma mnóstwo

- mówiła Joanna Dunikowska-Paź, zapowiadając materiał Sandry Meunier na temat wybitnego artysty. W tymże opowiedziano o wystawie "Jan A.P. Kaczmarek - Marzyciel" w warszawskiej Kordegardzie, gdzie znalazły się instrumenty, dokumenty, zapiski, fotografie i inne pamiątki związane z laureatem Oscara. Mówiono również o początkach kariery artysty. Pojawiły się jednak też fragmenty dotyczące prywatności Kaczmarka. - Ja uwielbiam Jana za to, że szanuje ludzi. Kocha ludzi. Przygląda im się bardzo uważnie. Umie słuchać - mówiła żona artysty Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. W dalszej części materiału kobieta opowiedziała nieco o planach kompozytora. Okazuje się, że choroba nie powstrzymuje go od dalszych prac.

Jan jest największym wojownikiem, jakiego można sobie wyobrazić. Chce być z nami, chce zrobić kolejny film

- mówiła jego żona. Z kolei reporterka Meunier powiedziała: - Mistrz zmaga się z nieuleczalną chorobą.

Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Screen '19.30'/ TVP

Córka Jana A.P. Kaczmarka o chorobie ojca

Niedawno córka artysty Anastazja Davis przyznała, że jej ociec choruje na zanik wieloukładowy. - Stan zdrowia taty osiąga punkt, w którym będzie potrzebował bardziej specjalistycznej opieki pielęgniarskiej, innego opiekuna oraz większej liczby sprzętu wspomagającego i terapii, aby mógł pozostać w domu z żoną i dzieckiem, czego bardzo pragnie - wyznała w rozmowie z "Faktem". Twierdziła ponadto, że kompozytor potrzebuje pomocy podczas codziennych, rutynowych czynności. - Mój tata nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i potrzebuje pomocy żony i dwóch opiekunów przy wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak wstawanie z łóżka czy ubieranie się. Wymaga dużej pomocy innych osób, a także sprzętu, np. wózka inwalidzkiego. Nie można go zostawić samego, gdyż często traci przytomność na skutek wahań ciśnienia krwi - powiedziała w tym samym wywiadzie, dodając, że leczenie artysty jest bardzo kosztowne. Więcej na ten temat TUTAJ.