Krzysztof Jankes Jankowski, dziennikarz znany z radia Eska, po raz kolejny zorganizował huczną imprezę urodzinową. Tę wyjątkową okazję świętował wraz ze swoją wieloletnią partnerką Kasią Borkowską, która zajmuje się PR-em polskich marek modowych. Para zaręczyła się w 2018 roku, a w 2021 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. "Dzisiaj urodziny super ludzi" - napisała podekscytowana Lara Gessler na Instagramie. Jak co roku Jankes zaprosił plejadę gwiazd do Zakopanego. W stolicy Tatr bawiła się cała warszawska śmietanka towarzyska. Wśród gości, którzy na parkiecie szaleli aż do białego rana, pojawili się także Piotr Szeląg, Iga Lis, Daria Zawiałow i Natalia Szroeder. Zdjęciami z imprezy celebryci pochwalili się w sieci. Wygląda na to, że zabawa była bardzo udana. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Lara Gessler obchodziła 34. urodziny? Na takie atrakcje mogła liczyć w domu rodzinnym

Gwiazdy na urodzinkach Jankesa. Tak bawiła się celebrycka śmietanka w Zakopanem

Krzysztof Jankes Jankowski 17 stycznia skończył 46 lat. Przyjęcie urodzinowej dziennikarza w Zakopanem zostało zorganizowane w tradycyjnej góralskiej knajpie, więc klimat tego wieczoru był z pewnością wyjątkowy. Jedną z atrakcji urodzin Jankesa były góralskie tańce na parkiecie. Zdjęcie z wydarzenia udostępniła w sieci m.in. Daria Zawiałow. Wokalistka pokazała na Instagramie ujęcie z imprezy, gdzie bawi się w towarzystwie Natalii Szroeder i Igi Lis. Zarówno córka Tomasza Lisa, jak i obydwie wokalistki wybrały tego wieczoru klasyczną czerń i zamiast wieczorowych sukienek wybrały wygodne zestawienia. Zawiałow i Lis miały na sobie skórzane spodnie, a Szroeder wybrała spódnicę z głębokim rozcięciem.

Impreza u Jankesa fot. instagram.com/zavialovd

Lara Gessler na imprezie u Jankesa. Wybrała proste i efektowne zestawienie. Jak Greta Garbo

Wśród gości Jankesa pojawiła się także Lara Gessler z mężem, Piotrem Szelągiem. Para ma już spore doświadczenie w imprezach organizowanych w górach, bo właśnie w Zakopanem zdecydowali się odnowić swoją przysięgę małżeńską. W 2021 roku w jednym z luksusowych hoteli w stolicy Tatr zorganizowali wesele z tańcami do białego rana. Wcześniej para nie miała okazji odpowiednio uczcić dnia zawarcia swojej przysięgi małżeńskiej z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Impreza w Zakopanem to dla nich z pewnością także sentymentalna wizyta. Córka Magdy Gessler udostępniła na InstaStories zdjęcia z imprezy Jankesa. Restauratorka wybrała na ten wieczór klasyczny damski garnitur w stylu Grety Garbo. Całość dopełniła delikatną biżuterią i czerwoną pomadką.

Urodziny Jankesa fot. inbstagram.com/lara_gessler