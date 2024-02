Wiśniewski występował na kotletach u Leppera. Tyle za to zgarniał

Michał Wiśniewski był swego czasu jedną z największych gwiazd w Polsce. Takie przeboje jak "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "Keine grenzen" nuciła cała Polska. Większość z nich jest kojarzona po dziś dzień, a czerwonowłosego wokalistę śmiało można określić mianem ikony polskiej popkultury.

Michał Wiśniewski grał kotlety u Leppera. Zgarnął wówczas fortunę

Lider zespołu Ich Troje korzystał ze swojej ogromnej popularności. Na koncerty przychodziły tłumy, płyty sprzedawały się jak świeże bułeczki, a Michał Wiśniewski był królem popu. Jako jedyna polska gwiazda miał nawet prywatny odrzutowiec. A jak się okazuje... wielkim fanem piosenkarza był również Andrzej Lepper, który zapraszał go na prywatne koncerty. Wyszło to na jaw, gdy na Kanale Zero pojawił się film dokumentalny o wokaliście, w którym on sam odniósł się w do nieprawomocnego wyroku ws. "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Gwiazdor zapewnił o swojej niewinności. Mówił, że nie musiał oszukiwać SKOK-u i poparł to właśnie faktami, ile zarabiał na prywatnych koncertach dla Samoobrony Andrzeja Leppera.

Zagraliśmy 50 koncertów po 50 tys. za sztukę. Oczywiście Michał Wiśniewski nie miał 50 tys. za każdy koncert, tylko swoją część, ale sąd miał możliwość zbadać, jakie to były dochody plus bardzo prosta i jasna faktura za utwór "Dokąd idziesz Polsko" za kwotę dwa mln zł

– ujawnił.

Michał Wiśniewski znał się z Andrzejem Lepperem. Ale na Samoobronę nie głosował

Lider Ich Troje koncertował u Leppera w 2006 roku. Po latach wokalista opowiedział "Faktowi" o znajomości z liderem Samoobrony. Jak się okazało, miał on do niego ogromny szacunek. To jednak nie sprawiło, że głosował na Samoobronę.

Kiedy my się z nim spotykaliśmy, to on praktycznie szedł spać, by wstać o godz. 3 w nocy i tak zacząć dzień. Więc wódki z nim nie piłem. Pamiętam, że widziałem wtedy zmęczonego człowieka, który każdego dnia schodził zmęczony ze sceny i w kilka godzin regenerował się do tego stopnia, żeby następnego dnia zaczynać od początku...

- opowiadał.