Siostra Wieniawy wybrała się na studniówkę. Tak się wystroiła

Gdy Julia Wieniawa szła na studniówkę, pisały o tym wszystkie serwisy. No, nie ma się co dziwić - młoda, piękna aktorka z "Rodzinki.pl", spotykająca się wówczas z Antkiem Królikowskim - to wówczas "grzało" publiczność. Gwiazda zdecydowała się wówczas na elegancką suknię do ziemi w nudziakowym kolorze. Wyglądała obłędnie! W tym roku na studniówkę wybrała się jej przyrodnia siostra - Wiktoria Parzyszek.

Siostra Julii Wieniawy na studniówce. Tak wyglądała w niecodziennej stylizacji

18-latka uczęszcza do liceum plastycznego. Ostatnio, podobnie jak wiele osób w jej wieku, poszła na studniówkę. Jak się okazało, młoda artystka-plastyczka wybrała z tej okazji niecodzienną stylizację. Wszystko za sprawą faktu, że jej szkoła zdecydowała się na tematyczną studniówkę w stylu country. Wiktoria ubrała się więc zgodnie z ustalonym dress codem - miała krótką, kraciastą sukienkę w kratę, wysokie czerwone kowbojki, czerwony kowbojski kapelusz, a do wszystkiego dobrała czerwoną torebkę i białe rajstopy. Nie zabrakło rzecz jasna czerwonej podwiązki, tak charakterystycznej dla maturzystów. Zdjęciami ze studniówki córki pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że wyglądała świetnie!

Siostra Wieniawy w niecodziennej stylizacji. To jej kreacja studniówkowa! Wiktoria Parzyszek w stylu country fot. https://www.instagram.com/wiktoria_parzyszek/

Julia Wieniawa ma trzy siostry. Dwie z nich są bardzo uzdolnione artystycznie

Julia Wieniawa od najmłodszych lat przejawiała zamiłowanie do sztuki. Dlatego też poza lekcjami uczęszczała do różnych szkół, mających przygotować ją do zawodu - m.in. Ogniska Teatralnego "u Machulskich" i Atelier Aktorskiego Pilaszewskiej i Nowakowskiej. Debiutowała w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym "Roma", a w latach 2012-2014 występowała w musicalach wraz z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego. Ma trzy przyrodnie siostry - od strony mamy - Wiktorię i Kornelię Parzyszek, a od strony taty - Alicję Wieniawę-Narkiewicz. Alicja poszła w ślady swojej starszej siostry i również próbuje swoich sił w aktorstwie, a Kornelia z kolei jest niesamowicie uzdolniona plastycznie. Właśnie z tego powodu zdecydowała się na Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Więcej zdjęć Julii Wieniawy i jej siostry Wiktorii znajdziecie w naszej galerii na górze strony.