Krzysztof "Diablo" Włodarczyk to polski bokser. Mężczyzna chętnie udziela wywiadów, w których opowiada o swoim życiu prywatnym. W przeszłości wziął ślub z Małgorzatą Babilońską. Para doczekała się syna Cezarego. Niestety małżeństwo boksera nie przetrwało. Później sportowiec związał się z Magdaleną Radomską, z którą ma córkę, Zuzannę. I w tym przypadku związek okazał się niepowodzeniem. Teraz Krzysztof "Diablo" Włodarczyk jest w szczęśliwej relacji z Karoliną Olszewską. Zakochani wspólnie wychowują córkę, Marię. W ostatnim wywiadzie w "Dzień dobry TVN" sportowiec opowiedział o swoim życiu. Towarzyszyły mu partnerka oraz była żona.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk o relacjach rodzinnych. "Dzisiaj się dogadujemy"

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk zaprosił reporterów "Dzień dobry TVN" do domu, gdzie udzielił wywiadu ze swoją obecną partnerką, Karoliną Olszewską oraz byłą żoną, Małgorzatą Babilońską. Najpierw bokser opowiedział o chwilach po rozwodzie. Włodarczykowi zależało na tym, aby dojść do porozumienia z Babilońską - Mieliśmy burzliwy moment, usiedliśmy sobie, porozmawialiśmy, ustalaliśmy pewne rzeczy i wygładziliśmy wszystkie nierówności, by to funkcjonowało, jak należy - powiedział w wywiadzie. Była żona boksera skomentowała jego słowa. - Nie jesteśmy ideałami i nie dążymy w ogóle do tego, żeby być idealni. Ale to nam łatwo nie przychodzi. Każdy z nas włożył w to dużo pracy. Myślę, że to, że dzisiaj się dogadujemy, to jest ogromna dojrzałość każdego z nas – powiedziała. Jego obecna partnerka potwierdziła jej słowa. O całej sytuacji wypowiedział się także Cezary, syn Włodarczyka i Babilońskiej. - Ja się cieszę, że wszyscy się dogadali i każdy znalazł swoją ścieżkę - powiedział.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk o ślubie. "Będzie, oczywiście"

Jakiś czas temu Krzysztof "Diablo" Włodarczyk zdradził, czy planuje wziąć ślub z Karoliną Olszewską. - Traktujemy się jak małżeństwo. Jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Uważam, że małżeństwo jest tylko dopełnieniem tego wszystkiego. Ślub będzie, oczywiście, ale muszę pozałatwiać różne rzeczy. W niedalekim czasie - powiedział dla Plejady. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof "Diablo" strofuje i poucza partnerkę. Nie wytrzymała. Piękna riposta