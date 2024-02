4 lutego 2024 roku jest szczególną datą dla Zenka i Danuty Martyniuków. Małżeństwo świętuje swoją 35. rocznicę ślubu. Z tej okazji piosenkarz wypuścił teledysk do utworu "Będę zawsze tam, gdzie ty". Klip jest wyjątkowy dla muzyka. Dlaczego? Nagrał go z Danutą. - Po raz pierwszy udało mi się namówić żonę do wystąpienia w klipie. Danusia wystąpi w roli głównej. Nakręciliśmy go w Chicago - mówił w wywiadzie. Teraz żona piosenkarza opowiedziała, co sądzi o swoim udziale w klipie. - Przyznam, że było to dla mnie krępujące i po prostu się wstydziłam, ale jakoś poszło i nawet czytam pozytywne komentarze - mówiła dla "Faktu". Kobieta zdradziła również, jak spędzi rocznicę z Zenkiem. Czy Danuta Martyniuk szykuje się na wielką imprezę?

Danuta Martyniuk o rocznicy ślubu. "Kiedyś byliśmy bardziej aktywni"

Żona Zenka Martyniuka udzieliła wywiadu i opowiedziała więcej o wyjątkowym dniu. - To koralowe gody, ale każda rocznica jest dla nas ważna, wracamy wtedy wspomnieniami do naszego ślubu i wesela. Mąż zawsze pamięta o rocznicach - stwierdziła w "Fakcie". Danuta wyjawiła, czy ukochany podaruje jej jakiś prezent. - Myślę, że kwiatki mi przywiezie - powiedziała. Kobieta ma jeden powód do niezadowolenia. Jej mąż ma napięty grafik i koncertuje nawet w dniu rocznicy. - Kiedyś byliśmy bardziej aktywni i świętowaliśmy, wychodząc na jakąś kolację do restauracji, albo na jakimś wyjeździe. Dziś rocznicę obchodzimy domowo, bo Zenek tak często wyjeżdża na koncerty, że cieszą nas te chwile w domu. Mam nadzieję, że jednak do tego jeszcze wrócimy, bo przyznam szczerze, że tylko raz byliśmy razem na prawdziwych wakacjach, które nie były połączone z jego pracą - powiedziała w wywiadzie.

Zenek i Danuta Martyniukowie Fot. KAPiF.pl

Danuta Martyniuk o rozwodzie. "W naszym słowniku nie istnieje"

Co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o kryzysie w związku Danuty i Zenka Martyniuków. Jak na plotki reaguje żona piosenkarza? - Trafiłam na wspaniałego męża, śmiejemy się, kiedy czytamy o naszych rozwodach. Słowo rozwód w naszym słowniku nie istnieje - powiedziała dla "Faktu".