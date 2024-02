Emilia Dankwa należy gwiazd młodego pokolenia, które dorastały na oczach widzów. W show-biznesie zadebiutowała już w wieku siedmiu lat rolą w uwielbianym przez widzów serialu "Rodzinka.pl". W produkcji TVP wcieliła się w Zosię, szkolną przyjaciółkę Kacpra Boskiego (Mateusz Pawłowski). Trudno uwierzyć, że Emilia Dankwa jest już dorosła - pod koniec 2023 roku skończyła 18 lat.

Emilia Dankwa nie chodzi do szkoły. Uczy się "w chmurze"

Dankwa przyznała niedawno w rozmowie z Plejadą, że od jakiegoś czasu nie chodzi do szkoły i uczy się online. Aspirująca aktorka poznaje większość materiału samodzielnie, choć ma zagwarantowany dostęp do nauczycieli, którzy pomagają opanować podstawę programową. Z tego powodu swoją klasę widziała pierwszy raz na żywo dopiero na studniówce. - Od marca zeszłego roku uczęszczam do szkoły w chmurze, to jest nauczanie domowe, więc ja, jak i mój rocznik, który był na studniówce, uczymy się z domu, nie spotykamy się z rówieśnikami, dlatego ta studniówka to był pierwszy, ale nie ostatni, tak myślimy, moment, w którym widzieliśmy się tak na żywo - powiedziała. Zdjęcia Dankwy znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Emilia Dankwa niedawno miała studniówkę. Pierwszy taniec zatańczyła z bratem

Emilia Dankwa niedawno miała studniówkę. Na tę okazję zdecydowała się na długą czerwoną suknię projektu Violi Piekut. Kreacja eksponowała nogi aktorki, miała też spore rozcięcie w okolicy dekoltu. Fani byli zachwyceni wyborem Dankwy. Warto wspomnieć, że celebrytka na studniówce zatańczyła z bratem. W rozmowie z Plejadą ujawniła, że przygotowania były dla niej niemałym wyzwaniem. - Pomysłem na taniec nasz taki oficjalny była belgijka, ale zaproponowałam, że zajmę się organizacją poloneza i się udało. Jestem wdzięczna ludziom, że też się tak zaangażowali w te przygotowania, ponieważ spotkaliśmy się pół godziny przed rozpoczęciem studniówki. Zatańczyliśmy po prostu tak na świeżo i uważam, że wyszło super, więc jestem bardzo zadowolona - wyznała Emilia Dankwa.

