Magda Gessler to polska restauratorka i malarka. Zdobyła popularność dzięki programowi "Kuchenne rewolucje". Od 2012 roku gwiazda występuje także w produkcji "MasterChef". Widzowie telewizji zdążyli się przekonać, że Gessler jest bardzo temperamentna. Czasami na wizji zdarzyło jej się rzucić talerzami. Restauratorka nie ukrywa tego, że kocha podróżować. Gwiazda ma dwa domy - jeden w Polsce, a drugi w Kanadzie. Nic więc dziwnego w tym, że często wsiada do samolotu. Jedna ze stewardess, która podróżowała z Gessler, opowiedziała w rozmowie z Plejadą, jak ma zachowywać się podczas lotów.

Stewardessa o podróżach z Magdą Gessler. Podobno jest nazywana "legendą lotów do Toronto"

Stewardessa opowiedziała o podróżach z Magdą Gessler. Podobno restauratorka jest osobą, na którą wszyscy zwracają uwagę w samolocie. Pracownica linii lotniczych zdradziła, jak doszło jej pierwszego spotkania na pokładzie z gwiazdą. - Magda Gessler jest nazywana legendą lotów do Toronto. Mój pierwszy kontakt z gwiazdą TVN był wynikiem przegranego losowania. Osoba, która miała ją obsługiwać, powiedziała, że nie chce tego robić - powiedziała dla Plejady. Stewardessa wymieniła liczne zachowania Magdy Gessler, które mają nie podobać się obsłudze samolotu. Podobno gwiazda od razu zwraca się do załogi na "ty" oraz testuje, na ile sobie może pozwolić wobec pracowników. Stewardessa przywołała historię, która rzekomo miała miejsce na pokładzie. - W klasie biznes podczas boardingu (wsiadania pasażerów do samolotu - red.) podaje się welcome drinki: szampana, sok pomarańczowy lub wodę. Magda odmawia. Kiedy samolot szykuje się do startu, nagle zmienia zdanie. Zasada jest taka, że w czasie startu i lądowania szkło nie może znajdować się w kabinie. I co zrobić? Jeśli nie podasz, może być niemiło. Jeśli podasz, możesz mieć problem. Osobiście wybieram święty spokój - powiedziała dla Plejady.

Magda Gessler zostawia duże napiwki? Stewardessa opowiada

W rozmowie z Plejadą stewardessa opowiedziała także o pozytywnych stronach podróży z Magdą Gessler na pokładzie. Podobno restauratorka czasami daje pracownikom pudełko kanapek z jej restauracji oraz upatruje sobie jedną osobę, której zostawia hojny napiwek. Pracownica wyjawiła również, jak inni pasażerowie reagują na gwiazdę. Rzekomo wiele osób pyta, kim jest kobieta, która robi tak duże zamieszanie. - Magda Gessler robi w samolocie mnóstwo zamieszania wokół siebie. Zdarza się, że zagraniczni pasażerowie pytają, kim jest ta kobieta. Polacy nie mają wątpliwości. Bo właśnie za to, jaka jest, kochają ją najmocniej. ZOBACZ TEŻ: Szokujące wyznanie Palikota na temat Magdy Gessler. "Do samolotu wsiadła na wózku inwalidzkim"

