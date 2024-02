Żebrowscy nadają z Amsterdamu. Mają powód. "Umyci i uczesani"

Michał i Aleksandra Żebrowscy w wywiadach niechętnie mówią o swoim życiu prywatnym. Jednak w sieci pozwalają sobie na nieco większą swobodę. Na Instagramie obydwoje często publikują zdjęcia z przeróżnych podróży bądź też z domowego zacisza. Prywatnymi treściami nierzadko zaskakuje Aleksandra Żebrowska. Na Instagramie publikowała już zdjęcia, na których siedziała na toalecie i karmiła piersią czy też pozowała w kuchni bez koszuli, o której "zapomniała". Z jej ostatnich postów na Instagramie wynika, że małżeństwo wybrało się do Amsterdamu.

Michał i Aleksandra Żebrowscy wybrali się do Amsterdamu. "Umyci i uczesani"

"Umyci i uczesani" - podpisała zdjęcie z Amsterdamu Aleksandra Żebrowska, co jest odniesieniem do komentarzy, które otrzymuje w mediach społecznościowych. Na ujęciu widzimy uśmiechniętą parę, która melduje się na holenderskich ulicach. Obydwoje prezentują się dość elegancko, co zapewne sprzyja okazji. Jak dowiadujemy się z poprzedniego wpisu żony aktora, para wybrała się na Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich, gdzie Żebrowski jest jednym z mówców. Zdjęcie z wyprawy znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Tak mieszkają Michał i Aleksandra Żebrowscy

Aleksandra i Michał Żebrowscy wzięli ślub 13 lat temu i od samego początku nie ukrywali, że marzy im się duża rodzina. Dziś wychowują czworo dzieci i bardzo chętnie dzielą się kadrami z życia codziennego w mediach społecznościowych. Żebrowscy uchodzą przy tym za jedną z bardziej zabawnych par w show-biznesie. Dzięki prywatnym treściom z domowego zacisza nie raz mieliśmy szansę podejrzeć, jak Żebrowscy urządzili swoje gniazdko. Para mieszka w dużym i przestronnym domu, co z pewnością przydaje się przy wychowaniu czwórki pociech. Małżeństwo zdecydowało się na połączenie kuchni z salonem, dzięki czemu pomieszczenie nabrało funkcjonalności. Nie da się ukryć, że w takim przypadku trzeba dobrze przemyśleć wystrój, aby był spójny. Żebrowskim się to udało. Kuchnia i salon są w jasnych barwach, a dla kontrastu znalazła się tam ciemna podłoga. W kuchni są szafki w dość nietypowym kolorze. Choć wielu celebrytów decyduje się na białe meble, Żebrowscy postawili przełamać "celebrycką biel" zielenią. Zdjęcia z gniazdka małżeństwa znajdziecie w naszym artykule.

Ola i Michał Żebrowscy fot. KAPIF