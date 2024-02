4 lutego Zenek Martyniuk wypuścił wyczekiwany teledysk do piosenki "Będę zawsze tam, gdzie ty". Premiera klipu odbyła się o godzinie 12:00. Piosenkarz wspominał już wcześniej o utworze. W jednym z wywiadów wyznał, że jest to prezent dla jego ukochanej z okazji 35. rocznicy ślubu. - Po raz pierwszy udało mi się namówić żonę do wystąpienia w klipie. Danusia wystąpi w roli głównej. Nakręciliśmy go w Chicago - mówił Zenek Martyniuk w rozmowie z "Faktem". Zobaczcie, co znalazło się w klipie. Więcej zdjęć z teledysku znajdziecie w galerii na górze strony.

Zenek Martyniuk wypuścił teledysk. Danuta w roli modelki

Teledysk do piosenki "Będę zawsze tam, gdzie ty" rozpoczął się od sceny z luksusowym pojazdem marki Porsche, z którego wysiadł Zenek. Piosenkarz udał się do dużej posiadłości w Chicago. Tam na kanapie spała Danuta. Muzyk obudził ją czułym pocałunkiem. W następnym klipie Zenek i jego ukochana ucięli sobie pogawędkę w kuchni. Pili kawę i Danuta nakarmiła go ciastkiem. W teledysku nie zabrakło także czułych scen na kanapie. Zakochani, którzy świętują 35. rocznicę ślubu, co chwilę składali sobie pocałunki. Później podbili również parkiet w salonie. Zenek prezentował swoje umiejętności taneczne. Równie dobrze poradziła sobie Danuta, która skradła całe show w solowych klipach. Żona piosenkarza pozowała m.in. na krześle oraz kanapie. Warto zwrócić uwagę na stroje zakochanych. Chociaż Zenek nie zmienił ubrania przez cały teledysk, to Danuta miała na nagraniu aż trzy kreacje. Na początku wystąpiła w czerwonym sweterku, a później przebierała się w sukienki. Na szyi kobiety wisiał błyszczący naszyjnik z jej imieniem. Klip zakończył się sceną małżeństwa na zewnątrz. Martyniukowie wpatrywali się w piękny widok z balkonu. Luksusowo?

Zenek i Danuta Martyniukowie Fot. Akcent / Youtube / screenshot

Zenek Martyniuk o małżeństwie z Danusią. "Kiedyś częściej się kłóciliśmy"

Jakiś czas temu Zenek Martyniuk opowiedział w wywiadzie o swoim małżeństwie. Zdradził sekret udanego związku. - Żadne z nas nigdy nie pomyślało o rozwodzie. Problemy trzeba rozwiązywać we dwoje, a nie oddzielać wszystko grubą kreską i szukać szczęścia Bóg wie gdzie. Kiedyś częściej się kłóciliśmy, ale teraz jest naprawdę dobrze. Jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi – powiedział dla "Super Expressu". ZOBACZ TEŻ: Ile Zenek Martyniuk bierze za koncert? Edyta Folwarska zdradza stawki. Były o połowę większe