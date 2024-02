Uczestniczka 'Tańca z Gwiazdami' jest w ciąży. Piosenkarka pokazała brzuch

Tuż przed startem najnowszej edycji niezwykle popularnego w Polsce programu "Taniec z Gwiazdami", jedna z byłych gwiazd programu poinformowała, że jest w ciąży. Jamala ogłosiła to przez opublikowanie zdjęcia na swoim profilu w mediach społecznościowych. Wiele gwiazd postanowiło z tego powodu pogratulować piosenkarce. To będzie jej trzecie dziecko.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska ocenia udział Rafała Maseraka w roli jurora w "Tańcu z Gwiazdami". "Jestem na niego skazana do końca życia"

Jamala będzie miała trzecie dziecko. Pochwaliła się tym w swoich social mediach

Jak się okazuje, zwyciężczyni 61. konkursu Eurowizji jest w ciąży. Jamala to piosenkarka, która zasłynęła właśnie dzięki europejskiemu konkursowi piosenki. Na swoim Instagramie zgromadziła już prawie milion obserwatorów. Wokalistka pojawiła się w 13. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie jej partnerem był Jacek Jeschke. Podczas swojego udziału w tanecznym show, wraz z Polsatem promowała zbiórkę na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Jamala odpadła w szóstym odcinku i zajęła właśnie szóste miejsce w swojej edycji.

Na Instagramie piosenkarka opublikowała zdjęcie, na którym jest w widocznej ciąży. Podpisała post: "Przy nadziei. To jest takie głębokie...odbieram to teraz zupełnie inaczej. Mam w sobie nadzieję, wiarę i ogromną miłość!". Posypały się gratulacje. Komentarz z serduszkami pozostawiła Sylwia Grzeszczak, a Jacek Jeschke napisał "Jamala, gratulacje!". Nie zabrakło także ciepłych słów od rodaków, m.in. od piosenkarki Tiny Karol, która napisała "Jakie to urocze. Moje gratulacje" oraz wokalistki Dorofeevej: "Aaa, gratulacje!"

"Taniec z Gwiazdami" w nowej odsłonie

W 27. edycji dojdzie do zmian na stanowiskach jurorskich. Jedyną osobą, która została, jest Iwona Pavlović, która ocenia występy celebrytów od początku istnienia polskiej wersji programu. Tuż obok niej zobaczymy aktorkę Ewę Kasprzyk, wielokrotnego uczestnika show, tancerza Rafała Maseraka oraz również tancerza, a także choreografa Tomasza Wygodę.

Znamy już także wielu uczestników programu, a wiele nazwisk może zaskoczyć widzów. Na parkiecie zatańczą, m.in. zwyciężczyni Eurowizji Junior z 2018 roku, Roksana Węgiel, blogerka modowa, Julia "Maffashon" Kuczyńska, gwiazda programu "Królowe życia"Dagmara Kaźmierska oraz jeden z najpopularniejszych obecnie aktorów, Maciej Musiał.

Dagmara Kaźmierska wystąpi w 'Tańcu z Gwiazdami' Dagmara Kaźmierska wystąpi w 'Tańcu z Gwiazdami', fot. Polsat