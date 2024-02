Tobiasz Bocheński był wojewodą łódzkim i mazowieckim. 3 lutego został ogłoszony nowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Warszawy. Przedstawił go Jarosław Kaczyński, zdobywając się przy tym na wiele miłych słów. - Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że pan Tobiasz Bocheński jest człowiekiem, który jest w stanie podjąć wszystkie wyzwania z pełną świadomością, że one istnieją, że są trudne - mówił Kaczyński o nowym kandydacie. Bocheński pojawił się na konwencji w towarzystwie tajemniczej blondynki. Co ich łączy?

Tobiasz Bocheński ma żonę. Wzięli ślub w 2020 roku

Towarzyszka Tobiasza Bocheńskiego skradła show na konwencji PiS-u. Kobieta ciągle nagradzała brawami polityka. To do niej podszedł zaraz po swojej przemowie. Wiemy, kim jest. Okazuje się, że to Elżbieta Bocheńska, żona Tobiasza Bocheńskiego. Para wzięła ślub we wrześniu 2020 roku w małym drewnianym kościele w Dobroniu. Do tej pory polityk chronił prywatność swojej żony i rzadko pojawiali się razem publicznie na większych wydarzeniach. Czasami jednak Bocheński udostępniał wspólne kadry z ukochaną na swoich profilach w mediach społecznościowych. Na jego koncie na Facebooku możemy zobaczyć m.in. ich ślubną fotografię. "Początek najpiękniejszej i najważniejszej przygody" - podpisał ją Tobiasz Bocheński. Polityk opublikował również kilka innych zdjęć z żoną. Na jego instagramowym profilu możemy oglądać kadry z ich wspólnych spacerów. Wiemy, że małżeństwo wybrało się także na wycieczkę do Watykanu oraz regularnie ćwiczy na siłowni. Więcej zdjęć Tobiasza Bocheńskiego z żoną znajdziecie w galerii na górze strony.

Tobiasz Bocheński ma swój plan na Warszawę. "Chcemy optymizmu"

Tobiasz Bocheński przedstawił podczas konwencji swój plan działania. Wiemy, co chce zrealizować, jeśli zostanie prezydentem miasta. - Polityka rozogniona jest sporami i kłótniami. Zapewniam was, że nie taka jest nasza wizja Warszawy. My chcemy optymizmu, dialogu, partycypacji - mówił. Jego słowa spotkały się z aplauzem ze strony publiczności. Po zejściu ze sceny Bocheński najpierw podszedł do swojej żony i czule ją pocałował. Później uścisnął dłoń Kaczyńskiego.

