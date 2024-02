Barbara Bursztynowicz to aktorka telewizyjna i teatralna. Chociaż wystąpiła w wielu produkcjach, to największą popularność przyniosła jej rola Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan". Prywatnie gwiazda jest od 45 lat w związku małżeńskim z Jackiem Bursztynowiczem, który również pracuje jako aktor. Poznali się na studenckiej imprezie. - Zakochałem się w Basi w jednej chwili, kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy na tym balkonie - mówił w "Dzień dobry TVN". Ostatnio aktorka pochwaliła się zabawnym nagraniem z mężem.

Barbara Bursztynowicz opublikowała wideo na Instagramie. "Z cyklu: rozmowy z moim mężem"

Barbara Bursztynowicz prężnie działa w mediach społecznościowych. Konto aktorki na Instagramie obserwuje już ponad pięć tysięcy użytkowników. Kobieta często wrzuca do sieci materiały z ukochanym. Tak też było tym razem. Bursztynowicz opublikowała nagranie. "Z cyklu: rozmowy z moim mężem" - czytamy w opisie. Na zamieszczonym filmiku możemy usłyszeć ich rozmowę. - Jacusiu, dlaczego ty nigdy nie zakładasz szalika, przecież jest zimno - zapytała Barbara Bursztynowicz. - Nie zakładam, żeby nie zgubić. Szalik czasami wypada z rękawa - odpowiedział mąż aktorki. Po tych słowach gwiazda "Klanu" zaniosła się śmiechem. Żart spodobał się również internautom, którzy zostawili komentarze pod postem. "Pani Basiu, skupmy się na pozytywach: nosi czapkę", "Że też ja sama na to nie wpadłam! Od dzisiaj już nigdy nie wezmę rękawiczek i parasola, "Pani Basiu, dobrze, że pan Jacek nie nosi tego szalika, bo jak zgubi, to będzie go szkoda. Niech się zapnie chociaż pod szyję" - pisali internauci.

Barbara Bursztynowicz myślała o odejściu z "Klanu"

Jakiś czas temu aktorka zdradziła, że rozważała odejście z serialu "Klan". Bursztynowicz miała momenty zwątpienia. W jej pracy pojawiła się również rutyna. Dlaczego zdecydowała się zostać w produkcji? - Robiłam sobie bilans zysków i strat. Miałam świadomość, że zanim świat filmu czy telewizji kolejny raz się o mnie upomni, minie wiele lat. A może to też nigdy nie nastąpić. Z tyłu głowy zawsze miałam i mam to, że przecież ja i moja rodzina żyjemy z "Klanu". Być może gdybym otrzymała inną, równie ciekawą propozycję, łatwiej byłoby mi odejść. Ale nie mając niczego w zanadrzu, nie chciałam podejmować ryzyka. Dzisiaj nie żałuję, że tak wybrałam - mówiła dla Plejady. ZOBACZ TEŻ: Aktor "Klanu" zdradził kwotę emerytury. "Za mało, aby żyć, za dużo, aby umrzeć"

