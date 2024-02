Paulina Krupińska bez grama makijażu. Pokazała zdjęcia po treningu na siłowni

Paulina Krupińska zaistniała w 2012 roku. Wówczas wygrała konkurs Miss Polonia. Pochodząca z Warszawy modelka zachwyciła wszystkich swoją naturalną urodą. Warto podkreślić, że utrzymała swój tytuł najdłużej. Koronę oddała dopiero w 2016 roku, z uwagi na to, że wybory kilka razy były przekładane. Krupińska odnosi również sukcesy w życiu prywatnym. Obecnie jest w szczęśliwym związku z Sebastianem Karpielem-Bułecką. W 2015 roku na świat przyszło jej pierwsze dziecko, córka Tosia. Dwa lata później pojawił się syn Jędrzej. Media do dziś doceniają Paulinę Krupińską, która odnalazła się w stacji TVN. Mimo życia w blasku fleszy gwiazda wciąż uwielbia swoje naturalne oblicze.

Paulina Krupińska bez wahania wstawia zdjęcia bez makijażu. Tym razem pokusiła się o dwa ujęcia

Paulina Krupińska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie śledzi ją niecałe pół miliona osób. Celebrytka regularnie dodaje zdjęcia z prywatnego życia. Nie brakuje codziennych ujęć, na przykład takich z rodziną. Krupińska wielokrotnie pokazywała, że ma ogromną pewność siebie i nie przeszkadzają jej ekstremalne warunki. Można to było zobaczyć w programie "Azja Express" z jej udziałem. Wygląda na to, że dla Krupińskiej fotografie bez makijażu są codziennością. Gwiazda z wielką chęcią wrzuca zdjęcia w swojej naturalnej odsłonie. Ostatnio na jej profilu pojawiły się kadry z samochodu i po treningu. Paulina Krupińska z uśmiechem pozowała bez grama make-upu. Lubicie naturalność u gwiazd? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Paulina Krupińska bez makijażu fot. Instagram/@pkrupinska/screenshot

Paulina Krupińska często stawia na metamorfozy. Tak wyglądała na początku kariery

Paulina Krupińska obecnie stawia na klasyczną fryzurę. Ma ciemne włosy do ramion. Od czasu do czasu pokazuje się fanom w nowej odsłonie, przykładowo z lekko podciętą grzywką. Celebrytka regularnie odwiedza fryzjera, o czym informuje fanów za pomocą mediów społecznościowych. Warto jednak podkreślić, że kiedyś prezentowała się zupełnie inaczej. Gdy zdobyła tytuł Miss Polonia, jej fryzura była zdecydowanie dłuższa. Gwiazda stawiała również na zaokrągloną grzywkę, w przeciwieństwie do obecnej. Podobał jej się również jasny odcień włosów. Po latach przyznała, że ta odsłona kompletnie jej nie pasowała. "Lubię grzywki, ale tutaj coś nie wyszło" - żartowała jakiś czas temu na profilu. Zdjęcia Pauliny Krupińskiej znajdziecie TUTAJ.