Po rewolucji w Telewizji Polskiej wielu pracowników straciło posady. Jednym z najbardziej stronniczych prezenterów był bez wątpienia Miłosz Kłeczek, który obok Danuty Holeckiej i Michała Adamczyka był twarzą propagandy TVP. Kiedy rozpoczęły się zmiany w telewizji publicznej, bez zastanowienia przeszedł do TV Republika. Okazuje się, że były gospodarz "Strefy starcia" szybko odnalazł się w nowej pracy. Prezenter dostał aż dwa programy.

REKLAMA

Zobacz wideo Grażyna Szapołowska o zmianach w TVP. Nie wierzy w powodzenie telewizji Jarosława Kaczyńskiego

Miłosz Kłeczek ma nową pracę. Poprowadzi dwa programy w TV Republika

Miłosz Kłeczek został przywitany w TV Republika z otwartymi ramionami. - Mam wrażenie, że zadomowi się tutaj, będzie jednym z naszych czołowych reporterów. Myślę zresztą, że Donald Tusk tęskni za Miłoszem Kłeczkiem, brakuje mu takich pytań na konferencjach. To bardzo dobry, odważny dziennikarz - zachwalał go Tomasz Sakiewicz, szef stacji. Były pracownik TVP zmienił pracę niecały miesiąc temu, a już został gospodarzem dwóch programów, przygotowuje także relacje z Sejmu. Okazuje się, że Kłeczek będzie pojawiał się na antenie TV Republika od wtorku do piątku o godzinie 18.20 w formacie "Miłosz Kłeczek zaprasza" oraz w niedzielę o 9.00 w "Wysokim napięciu". Programu są emitowane już od jakiegoś czasu, jednak dopiero teraz pojawiły się w stałej ofercie.

Miłosz Kłeczek Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Miłosz Kłeczek nie przebiera w środkach. W mocnych słowach zwrócił się do posła

Miłosz Kłeczek przeniósł swój charakterystyczny styl prowadzenia programów do TV Republika. Prezenter niejednokrotnie przerywał swoim gościom, nie dawał im dojść do słowa, bądź zadawał tendencyjne pytania. W pierwszym wydaniu nowego programu byłego pracownika TVP gościł poseł Trzeciej Drogi Jarosław Rzepa. Kłeczek zwrócił się do polityka w ostrych słowach.

Szanowni państwo, no to mamy wstęp za sobą. Miło już było, a teraz pytanie do pana posła Rzepy - czy panu nie wstyd za to, co się teraz dzieje? - pytał.

Poseł odpowiedział przecząco. Zapewnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Kłeczek nie dawał jednak za wygraną i znów zapomniał o kulturze osobistej. - Pan poseł Rzepa swoją twarzą firmuje "koalicję 13 grudnia", na której czele stanął Donald Tusk. Jeżeli jeszcze jakieś wątpliwości pan poseł ma, to ja przypomnę słowa Donalda Tuska. Bo ja się wstydzę za takiego szefa rząd - ciągnął. Następnie wyemitowano fragment konferencji premiera. Myślicie, że programy Miłosza Kłeczka przyciągną do TV Republika nowych widzów?

Miłosz Kłeczek Screen TV Republika/YouTube