Barbara Sienkiewicz to jedna z tych aktorek, o których zrobiło się głośno nie tylko dzięki karierze zawodowej, ale również za sprawą odbiegającego od powszechnie przyjętych standardów życia prywatnego. Kobieta w wieku 60 lat urodziła bliźnięta i wywołała tym niemałą sensację. Początkowo chętnie udzielała wywiadów, lecz z czasem zamknęła się w sobie i postanowiła zachować życie rodzinne dla siebie. Teraz aktorka przerywa milczenie. Wyjawiła, co mówi swoim dzieciom, gdy pojawia się temat ojca.

Barbara Sienkiewicz przerywa milczenie. Zdobyła się na niecodzienne słowa

Barbara Sienkiewicz jest mamą bliźniąt - Ani i Piotra. Mimo późnej ciąży aktorki dzieci rozwijają się prawidłowo i podczas porodu nie stwierdzono żadnych niepokojących objawów. Rodzeństwo właśnie w chodzi w poważny wiek - nic więc dziwnego, że zadaje coraz więcej pytań. Sienkiewicz w programie "Wieczorny Express" wyjawiła, co mówi dzieciom o ich ojcu.

Moje dzieci wiedzą, że był tata, był mężczyzną, który chciał mieć dzieci, że był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie. Każdy etap życia potrzebuje innego wyjaśnienia, i to, co ja teraz mówię dzieciom na temat taty, za kilka lat będzie nieaktualne - wyznała Barbara Sienkiewicz.

To skłoniło Barbarę Sienkiewicz do późnego macierzyństwa. Powód nie był oczywisty

W "Wieczornym Expressie" aktorka zdradziła, jakie były przyczyny podjęcia decyzji o zostaniu mamą w wieku 60 lat. Okazuje się, że przyczyniła się do tego wizyta u lekarza. "Pierwszy moment, kiedy zapragnęłam być mamą, pojawił się podczas rozmowy z moim lekarzem, który powiedział: "Pani ma młody wiek biologiczny". Zdziwiłam się. I to na tyle mocno zostało w mojej psychice, że wiedziałam i czułam, że mam jeszcze czas. Czułam w 100%, że dam radę. Gdybym tego nie czuła, to na pewno bym nie realizowała do końca swojej decyzji i chęci. I tak się stało. Wbrew wiedzy niektórych lekarzy ginekologów" - dodała Barbara Sienkiewicz.

Barbara Sienkiewicz z dziećmi Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl