Beata Kozidrak to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Ogromną karierę zrobiła już lata temu występując z zespołem Bajm. Piosenkarka przez lata była stała w uczuciach i wydawać by się mogło, że jej małżeństwo jest doskonałe. Związek z Andrzejem Pietrasem jednak nie przetrwał i ostatecznie po dwóch latach separacji doszło do rozwodu. Byli małżonkowie postanowili jednak połączyć siły? W jakiej sprawie? Chodzi o kwestie zawodowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz szczerze o Beacie Kozidrak

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras łączą siły. Grają do tej samej bramki

3 lutego w Warszawie startuje trasa "Bajm 45 Tour". Na wydarzenie ma składać się aż 12 koncertów i wcale nie wykluczone, że pojawią się kolejne. Jeśli za każde z muzycznych wydarzeń Bajm zainkasuje 70 tysięcy złotych to łatwo obliczyć, że cała trasa będzie dla grupy zarobkiem rzędu 840 tysięcy złotych. Kwota ta robi ogromne wrażenie. Nic więc dziwnego, że Beata Kozidrak i Andrzej Pietras postanowili dogadać się na płaszczyźnie zawodowej. "Mój były mąż jest managerem Bajmu, cały czas pracuję z Andrzejem. Jesteśmy założycielami zespołu Bajm, nasze relacje są bardzo pozytywne (...). Zawsze byliśmy wizjonerami, dużo ze sobą rozmawialiśmy, snując plany, jak zaskoczyć publiczność, w którą stronę pójść" - wyczytaliśmy słowa Beaty Kozidrak na łamach portalu Super Express.

Kwota, jaką zarobią byli małżonkowie przyprawia o zawrót głowy. Pojednanie się opłacało

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras rozwiedli się w 2016 roku. Ostatecznie nie udało się uratować małżeństwa i mimo starań doszło do rozstania. Okazuje się, że nie był to jednak powód do całkowitego zerwania znajomości. Kozidrak i Pietrasowi udało się dogadać i wciąż spełniają swoje muzyczne wizje. "Muzyka to nie jest nasza praca, tylko pasja. I my rozdzieliliśmy to. Rozdzieliliśmy życie nasze prywatne, które poszło trochę inaczej, prawda? Ale pasję zostawiliśmy" - zdradził Andrzej Pietras na łamach portalu Super Express. Warto nadmienić, że wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny - to także doskonała okazja dla artystów do zarobku. Letnie koncerty plenerowe organizowane są w całej Polsce praktycznie co tydzień.

Beata Kozidrak, Andrzej Pietras Beata Kozidrak i Andrzej Pietras dobrze się dogadują, KAPiF.pl