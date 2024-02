Roksana Węgiel od kilku lat ma status prawdziwej gwiazdy. Piosenkarka dała się poznać w programie "The Voice Kids", który przyniósł jej ogromną popularność. Zaprezentowała również swój talent na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Obecnie Roxie ma 19 lat i jej kariera nie zwalnia tempa. Tak samo dobrze układa jej się w życiu prywatnym. Wokalistka od jakiegoś czasu jest w związku z producentem muzycznym, Kevinem Mglejem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie różnica wieku. Roksanę i jej ukochanego dzieli osiem lat. Fani przez długi czas krytykowali jej relację. Zakochani pokazali jednak, że ich uczucie jest prawdziwe i wkrótce staną na ślubnym kobiercu. Z tego względu artystka została macochą dla syna Kevina. Jak sobie radzi?

Roksana Węgiel jest macochą dla syna swojego ukochanego. Jak odnajduje się w tej roli?

Związek Roksany i Kevina od samego początku wzbudzał kontrowersje. Internauci nie zostawili na producencie suchej nitki. Z czasem jednak przyzwyczaili się do tego, że piosenkarka i jej narzeczony będą małżeństwem. Obecnie para coraz częściej pokazuje się razem na oficjalnych wydarzeniach i nie patrzy na negatywne komentarze. Dla wielu osób szokujący był również fakt, że Kevin Mglej ma syna z poprzedniej relacji. Dla Roksany nie był to jednak żaden problem. W rozmowie z Plejadą artystka wyznała, jaką ma relację z chłopcem. Przyznała, że chce być dla niego wsparciem. - Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka - stwierdziła w rozmowie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Roksana Węgiel ma nietypowy kontakt z mamą Kevina. Jak się dogadują?

Roksana Węgiel jakiś czas temu opublikowała zdjęcie z mamą Kevina Mgleja. Urocza fotografia pojawiła się na jej profilu z okazji urodzin kobiety. Fani mogli zobaczyć, jak piosenkarka spędziła dzień ze swoją przyszłą teściową. Nie da się jednak pominąć pewnego szczegółu. Wygląda na to, że Roksana ma bardzo bliski kontakt z mamą narzeczonego. Na opublikowanym zdjęciu zwróciła się do niej na "ty", co nie jest często spotykane. "Dziś urodziny obchodzi moja kochana teściowa. Samych cudowności! 100 lat Aniu" - napisała Roxie. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Roxie Węgiel wystroiła się na ramówkę Polsatu. Ona błyszczy, a jej narzeczony? Postawił na czerń