Małgorzata Lewińska zrobiła karierę w "Lokatorach" TVP. Jak dziś wygląda?

Małgorzata Lewińska to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Największą popularność przyniosło jej występowanie na szklanym ekranie. Lewińska przez długi czas wcielała się w Patrycję Cwał-Wiśniewską w serialach "Lokatorzy" i "Sąsiedzi" Telewizji Polskiej. U jej boku występował Michał Milowicz. Jak dziś wygląda blond włosa aktorka z czarującym uśmiechem? Porównując fotografie jedna rzecz szczególnie rzuca się w oczy.

Małgorzata Lewińska i jej wizerunek na przestrzeni lat. Blond włosy to jej znak rozpoznawczy

Małgorzata Lewińska od początku swojej zawodowej kariery była wierna blond włosom. Często zmieniała formę strzyżenia, lecz kolor pozostawał ten sam. Aktorka z reguły wybierała mocno cieniowane fryzury, które swego czasu były bardzo modne. Dobrze czuła się także w wyprostowanych, gładkich włosach. Obecnie również wierna jest jasnym kosmykom, lecz w zupełnie innym wydaniu. Na jednym z ostatnich eventów Lewińska pokazała się w odmienionej wersji. Postawiła na bardzo eleganckie, kobiece fale w stylu starego kina. W połączeniu z charakterystyczną grzywką wyglądały naprawdę dobrze. Ta opcja to zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla Małgorzaty Lewińskiej. Jest stylowo i z pazurem.

Małgorzata Lewińska w czerni. Postawiła na bardzo kobiecą stylizację

Na premierze spektaklu "kolejny wieczór kawalerski, czyli na gorącym uczynku" Małgorzata Lewińska nie miała sobie równych. Postawiła na czarny total look i wyszła na tym doskonale. Dwurzędowa marynarka w męskim stylu świetnie kontrastowała z kobiecym środkiem stylizacji. Kropką nad i okazał się złoty, masywny naszyjnik. Przy tak prostej formie reszty stroju wyglądał naprawdę dobrze. Elegancki charakter wydarzenia podkreśliły czarne, cienkie rajstopy i wiązane w kostce buty na wysokim obcasie. Mimo, że całość była stosunkowo klasyczna, to prezentowała się bardzo nowocześnie. Czerwone usta pięknie dopełniły całość i okazały się jedynym akcentem kolorystycznym. Jak widać czasem mniej znaczy więcej. Premierowy look Małgorzaty Lewińskiej jest tego doskonałym przykładem.

Małgorzata Lewińska - 'Kolejny wieczór kawalerski, czyli na gorącym uczynku' - premiera KAPIF.pl / KAPIF.pl