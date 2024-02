Od czasu przejęcia władzy przez nowy rząd Telewizja Polska przechodzi prawdziwą rewolucję. Ze stacją pożegnali się między innymi Miłosz Kłeczek, Danuta Holecka, Michał Adamczyk czy Magdalena Ogórek. Zmiany nie ominęły nawet "Pytania na śniadanie". Z anteny zniknęły wszystkie dotychczasowe pary prowadzących. Jakiś czas temu ujawniono, ile zarabiali najlepiej opłacani pracownicy TVP. Niektóre kwoty mogły szokować. Telewizja Polska podjęła jednak decyzję, że nie ujawni więcej informacji na temat zarobków swoich pracowników. Dlaczego?

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Chylewska o transferach gwiazd z Polsatu do TVP. Chciałaby wrócić na stare śmieci?

Joanna Kurska zarobiła w TVP krocie. Zarobki pozostałych pracowników nie zostaną ujawnione

Jakiś czas temu Onet poinformował, że na konto Joanny Kurskiej za nieco ponad rok pracy w TVP wpłynęło przeszło półtora miliona złotych. Sama zainteresowana stanowczo zaprzeczyła medialnym doniesieniom. Oficjalny komunikat prasowy zawierał wyszczególnione informacje na temat pensji zasadniczej, rekompensat za zerwanie umowy, zakazu konkurencji i nagród od prezesa spółki, które otrzymała żona Jacka Kurskiego. Jak argumentowano, szczegółowe dane na temat zarobków ujawniono "mając na celu ucięcie dalszych spekulacji na temat dużej doniosłości społecznej, jaką są warunki wynagrodzenia w spółkach skarbu państwa, a także chcąc ochronić panią Joannę Kurską przed negatywnymi komentarzami formułowanymi na podstawie nieprecyzyjnych informacji". Zdecydowano jednak, że był to przypadek odosobniony, a zarobki pozostałych pracowników Telewizji Polskiej nie zostaną ujawnione.

Joanna i Jacek Kurscy Joanna i Jacek Kurscy, KAPiF

TVP milczy na temat zarobków pracowników. Powodem ma być "tajemnica przedsiębiorstwa"

Portal Wirtualne Media wystosował do TVP prośbę o ujawnienie zarobków kilku pracowników między innymi "Wiadomości". Okazało się jednak, że jest to niemożliwe. Biuro praw korporacyjnych TVP poinformowało, że wynagrodzenia wypłacane pracownikom są tajemnicą przedsiębiorstwa i nie zostaną podane do wiadomości publicznej. "Spółka podjęła działania, w celu zachowania informacji w przedmiotowym zakresie w poufności nadając im klauzulę "tajemnica przedsiębiorstwa" zgodnie z wewnętrznym aktem prawnym spółki, tj. Instrukcją Ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa" - podały Wirtualne Media.

Danuta Holecka fot. screen TVP VOD