"Sylwester Marzeń", a od 2023 roku "Sylwester z Dwójką" był organizowany w Zakopanem od 2016 roku. Wielka impreza Telewizji Polskiej zawsze odbywała się hucznie. Nie brakowało popularnych gwiazd z całego świata, takich jak Jason Derulo, Natalia Oreiro czy Black Eyed Peas. Jak wiadomo, artyści otrzymywali ogromne kwoty za występ, szczególnie w takim terminie. Jak się okazało, wynagrodzenia dla piosenkarzy jedynie otwierają długą listę kosztów sylwestra Telewizji Polskiej. Co ciekawe, żaden z wykonawców nie miał w umowie zapisu, według którego miałby śpiewać na żywo. Oznacza to, że większość muzyki było puszczane z playbacku.

Ile kosztował "Sylwester Marzeń"? Telewizja Polska wydawała miliony na organizacje

Telewizja Polska od grudnia 2023 roku przechodzi prawdziwą rewolucję. Od tego czasu na jaw wyszło wiele sekretów poprzedniego zarządu TVP. Portal Onet postanowił wziąć pod lupę coroczne wydatki na "Sylwestra Marzeń". Jak się okazało, serwis nie dostał informacji od Telewizji Publicznej, z argumentem, że jest to "tajemnica przedsiębiorstwa", a wyjawienie jej mogłoby narazić na straty. Na ten temat wypowiedział się również dr Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego, którego zdaniem koszty organizacji przedsięwzięcia powinny być ujawnione. Wiadomo już, że według raportu Najwyższej Izby Kontroli, żaden z artystów nie śpiewał na żywo w latach 2021 i 2022. Czy to oznacza, że część środków została wyrzucona w błoto? Udało się również ustalić, że w 2021 roku Telewizja Polska miała 17 sponsorów, którzy przekazali ponad cztery miliony złotych, z czego trzy i pół miliona pochodziło od spółek Skarbu Państwa. Podobna sytuacja miała miejsce rok później. Oznacza to, że organizacja "Sylwestra Marzeń" była finansowana ze środków telewizji publicznej i państwowych przedsiębiorstw. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Sylwester w TVP Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Które polskie gwiazdy dostały najwięcej wynagrodzenia za "Sylwestra Marzeń"?

Telewizja Polska nie oszczędzała na gwiazdach, które występowały na "Sylwestrze Marzeń". Jak przekazał portal Business Insider w 2021 koszty organizacji imprezy wynosiły minimum dziesięć milionów złotych. Ile zatem zarobiły gwiazdy? Według Pudelka, najwięcej w 2023 roku miały dostać Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. - Podczas koncertu będzie miała dwa wyjścia, oba z Allanem i zgarnie za nie 100 tysięcy złotych. Allan będzie miał osobne wynagrodzenie, więc całe 100 tysięcy pójdzie na konto diwy. Taką samą stawkę w tym roku dostanie tylko Maryla. TVP bardzo zależało, żeby nie poszła do Polsatu, więc byli gotowi słono za to zapłacić - przekazał informator portalu.

Maryla Rodowicz - Sylwester Marzeń TVP 2 - Zakopane Fot. AKPA