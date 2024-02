Carl Weathers nie żyje. Aktor filmów "Rocky" i "Predator" miał 76 lat

W czwartek rodzina Carla Weathersa ogłosiła, że mężczyzna nie żyje. W chwili śmierci miał 76 lat. "Jesteśmy pogrążeni w smutku z powodu śmierci Carla Weathersa" - przekazała rodzina aktora w oświadczeniu opublikowanym na łamach portalu People. "Umarł spokojnie, we śnie, w czwartek, 1 lutego 2024 roku (...). Carl był wyjątkowym człowiekiem, który prowadził niezwykłe życie. Poprzez swój wkład w film, telewizję, sztukę i sport pozostawił niezatarty ślad i jest rozpoznawalny na całym świecie i wśród pokoleń. Był ukochanym bratem, ojcem, dziadkiem, partnerem i przyjacielem" - wyczytaliśmy z dalszej części oświadczenia.

Carl Weathers zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Informację o śmierci przekazała rodzina aktora

Carl Weathers urodził się 14 stycznia 1948 roku w Nowym Orleanie. W ciągu swojej 50-letniej kariery ekranowej wystąpił w ponad 75 filmach i programach telewizyjnych. Aktor ma na swoim koncie między innymi rolę szefa policji Hampton Forbes w ponad dwudziestu odcinkach serialu telewizyjnego "W upalną noc" z lat 1989 - 1995 z Carrollem O’Connorem i Howardem Rollinsem w rolach głównych. Weathers regularnie występował w tym właśnie serialu w siódmym i ostatnim sezonie. Aktor użyczył również głosu Combat Carlowi w nagrodzonym Oscarem filmie "Toy Story 4" z 2019 roku po tym, jak stworzył tą właśnie postać w specjalnym programie telewizyjnym "Toy Story of Terror" z 2013 roku. Do innych jego osiągnięć zalicza się rolę w filmie "Action Jackson" z 1988 roku, która przyniosła mu nominację do nagrody NAACP Image Award. W filmie "Predator" z 1987 roku Weathers zagrał Ala Dillona, agenta CIA i starego przyjaciela z wojny w Wietnamie majora Alana "Dutcha" Schaefera.

Apollo Creed, czyli najważniejsza rola Carla Weathersa. To ona przyniosła mu największą popularność

Weathers jest bez wątpienia najbardziej znany z roli Apollo Creeda, mistrza świata wagi ciężkiej, który dał Rockiemu Balboa (Sylvester Stallone) szansę na tytuł w filmie "Rocky" z 1976 roku. Weathers wcielił się ponownie w tę rolę w 1979 roku. W filmie doszło do rewanżu o tytuł z Balboą. "Rocky III" z 1982 roku to wyczerpujący trening Balboy do walki z brutalnym Clubber Langiem.

