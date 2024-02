2 lutego na Kanale Zero pojawił się wyjątkowy film. Krzysztof Stanowski już od wielu tygodni zapowiadał coś specjalnego. Wraz z Robertem Mazurkiem przeprowadził wywiad z Andrzejem Dudą. Wcześniej nagrana rozmowa odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Niecałą dobę później materiał zdobył ponad milion wyświetleń. Zachowanie dziennikarzy, a także prezydenta oceniła trenerka etykiety i savoir-vivre, a także specjalistka od mowy ciała. Warto jednak zwrócić uwagę pewien szczegół w wyglądzie prezydenta Polski. Andrzej Duda zaliczył wpadkę?

Zobacz wideo Andrzej Duda pochwalił Tuska? "Tak powinna być realizowana polityka"

Andrzej Duda wziął udział w wywiadzie z Kanałem Zero. My patrzymy na jego twarz. Prezydent miał źle dobrany podkład?

Nie da się ukryć, że wiele gwiazd korzysta z makijażu. Nie jest również tajemnicą to, że swój wygląd poprawia Andrzej Duda. Podczas ważnych wystąpień i wywiadów, wizerunek jest ważnym elementem. W 2020 roku informator "Super Expressu" wyznał, że prezydent nie ma makijażystki, a sam opanował używanie kosmetyków. Jak się okazało, podczas wywiadu z Kanałem Zero doszło do niemałej wpadki. Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku. Po chwili można zauważyć, że twarz Andrzeja Dudy jest zupełnie innego koloru niż jego ręce. Wyraźnie widać, że podkład prezydenta jest zbyt ciemny w porównaniu z rękami. Efekt końcowy może wyglądać nieco sztucznie. Nie jest to pierwsza taka wpadka Dudy. Do podobnej sytuacji doszło podczas spotkania z Szymonem Hołownią na początku stycznia. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Andrzej Duda fot. https://www.youtube.com/@KanalZeroPL/screenshot

Ekspertka od mowy ciała oceniła zachowanie Andrzeja Dudy

Specjalistka od mowy ciała, Daria Domaradzka-Guzik, wzięła pod lupę zachowanie Andrzeja Dudy w trakcie wywiadu. Kobieta zdradziła, kiedy prezydent się stresował. Poruszał temat między innymi memów na swój temat, wizji wyprowadzki z Pałacu Prezydenckiego czy prowadzenia samochodu. Ekspertka podkreśliła, że Duda był spokojny i opanowany. W naturalny sposób pokazywał mikroekspresje, takie jak uśmiech czy uniesienie kącika oczu. - Wyważona i spokojna gestykulacja, swobodna postawa, spokojny ton głosu, spokojne tempo mówienia. Wyższe emocje, szybsze tempo mówienia, unoszenie głosu i nadekspresje mimiczne pojawiały się incydentalnie przy rozmowie na temat rządu i premiera Tuska - oceniła Daria Domaradzka-Guzik. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

Andrzej Duda na Kanale Zero fot. Youtube.com/Kanał Zero