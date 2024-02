Andrzej Duda był szumnie zapowiadanym gościem na Kanale Zero. W wywiadzie oprócz spraw związanych z polityką mówił m.in. o tym, że nie wszyscy w jego rodzinie mają takie same poglądy, ale wszyscy szanują siebie nawzajem. Prezydent RP otworzył się także na temat swoich marzeń. Przyznaje, że ma dość życia w ciągłym otoczeniu ochroniarzy i chciałby zaznać chwili samotności.

REKLAMA

Zobacz wideo Wędzikowska ocenia styl Agaty Dudy. Na pewno by coś zmieniła

Andrzej Duda ma dwa marzenia: "Usiąść w górach i być sam"

Andrzej Duda nie ukrywa, że doskwiera mu życie, w którym nie ma żadnej prywatności. - Nagle zostajesz otoczony przez ochronę i twój świat przestaje być normalnym światem. (...) Proszę sobie wyobrazić, że zaczyna pan żyć z zerową prywatnością, jest cały czas obserwowany (...) - mówił.

Mam takie dwa duże pragnienia i myślę o nich, gdy zaczynam myśleć o zbliżającym się zakończeniu prezydentury. Jedno jest takie, że chciałbym pójść w góry i być sam. Móc usiąść sobie w górach i być sam, żeby nikt nie patrzył na mnie

- powiedział.

Robert Mazurek zapytał Andrzeja Dudę, kiedy ostatnio sam zmieniał opony na zimowe. Prezydent przyznał, że w 2014 roku. - To nie znaczy, że pan prezydent jeździ na letnich, jak rozumiem? - zażartował Krzysztof Stanowski. - To znaczy, że pan prezydent ma drugie marzenie, chciałby poprowadzić znowu auto - wyznał. Dopytywany o to, czy żona również nie może jeździć za kierownicą samochodu, potwierdził. - Chryste Panie, tylko córka może jeździć sama? - zapytał Robert Mazurek, na co Andrzej Duda wykonał wymowny gest, wzruszając ramionami.

Andrzej Duda w wywiadzie na Kanale Zero Youtube.com/Kanał Zero

Andrzej Duda śmieje się z memów o sobie. "Niektóre memy powalają"

Krzysztof Stanowski zapytał Andrzeja Dudę, czy nie ma problemu z tym, że urząd prezydenta stał się trochę memiczny. - Nie mam z tym problemu, muszę przyznać, że niektóre memy powalają po prostu, sam do rozpuku się śmieję z tych dowcipów i z tej niesamowitej inwencji. Kreatywność ludzi jest naprawdę niesamowita. (...) Staram się mieć dystans do siebie. Patrzę na to spokojnie, niektóre są naprawdę świetne, niektórzy mają niesamowite pomysły. - zapewnił.