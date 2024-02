Krzysztof Stanowski zapowiadał od tygodni huczne rozpoczęcie działania Kanału Zero na YouTubie. Już w drugi dzień nadawania, czyli 2 lutego, o godz. 20:30, rozpoczęła się emisja nagranego wcześniej wywiadu z Andrzejem Dudą. Rozmowa z prezydentem odbyła się niedawno w Pałacu Prezydenckim. Przeprowadził ją nie tylko Krzysztof Stanowski, ale i Robert Mazurek. Ten pierwszy miał na sobie czarną rozpinaną bluzę, a dziennikarz stacji RMF FM kolorową koszulę. Trenerka etykiety i savoir-vivre Katarzyna Urbańska bez ogródek mówiła nam, że goście naszej głowy państwa złamali zasady. Teraz zachowanie prezydenta podczas rozmowy oceniła specjalistka od mowy ciała, Daria Domaradzka-Guzik.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Hołownia w Sejmie ma wpływ na nastoletniego syna Katarzyny Zdanowicz

Andrzej Duda w wywiadzie z Kanałem Zero. Ekspertka od mowy ciała wzięła pod lupę jego zachowanie

Dzień przed wywiadem Krzysztof Stanowski podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi swojej rozmowy z prezydentem. - Przecież to jest totalny absurd, że odpalasz kanał na YouTube i chcesz zrobić coś dużego, i się zastanawiasz czy dobrym pomysłem na start jest wywiad z prezydentem czyli głową państwa. Jeśli zrobię ten wywiad to się doczepią do mnie, łatkę mi przyczepią. Nieważne, co w tym wywiadzie będzie bo już zanim ten wywiad będzie to już będzie łatka przybita, (...) To jest chore ze my nie potrafimy rozmawiać. Na początku rozmawiamy z prezydentem bo jest prezydentem. Jak kto inny będzie prezydentem to kogo innego poprosimy o wywiad (...) I jutro w tym gorącym okresie mamy wywiad z prezydentem (...) Gdzie my zabrnęliśmy, że kontrowersją jest, gdy dziennikarze rozmawiają z politykiem? I jest to kontrowersja zanim zobaczysz ten wywiad - mówił Stanowski w dniu startu Kanału Zero. Przy okazji zapewnił, że zaprosił też do rozmowy Szymona Hołownię i Donalda Tuska. Póki co faktem jest na razie tylko rozmowa z Andrzejem Dudą. Jak wypadł i kiedy się stresował? Mówił m.in. o memach na swój temat czy tęsknocie za prowadzeniem samochodu i wizji wyprowadzki z Pałacu Prezydenckiego.

Co do zasady, prezydent Andrzej Duda jest spokojny, opanowany wyluzowany. Pojawiają się naturalne mikroekspresje uśmiechu, uniesione kąciki oczu i ust. Wyważona i spokojna gestykulacja, swobodna postawa, spokojny ton głosu, spokojne tempo mówienia. Wyższe emocje, szybsze tempo mówienia, unoszenie głosu i nadekspresje mimiczne pojawiały się incydentalnie przy rozmowie na temat rządu i premiera Tuska - powiedziała nam specjalistka od mowy ciała, Daria Domaradzka-Guzik.

Nie przejmuje się krytyką

Krzysztof Stanowski przed publikacją rozmowy z Dudą stwierdził, że nie obawia się odbioru wywiadu z prezydentem, bo doskonale wie, że nie każdemu będzie się podobała ta rozmowa. - Ja wszystkich nie zadowolę. Nie ma szans zadowolić wszystkich. Albo będą ci rozczarowani, albo tamci (...) Chcemy zrobić dobry wywiad. Czy to nam się uda? Może nam się nie uda. Może jesteśmy słabi i nam się nie uda (...) Nie dam się zaszczuć jakimś ludziom z internetu, ze ja nie powinienem czegoś takiego zrobić" - mówił dziennikarz.

Andrzej Duda udziela wywiadu dla Kanału Zero. Fot. YouTube.com/@KanalZeroPL