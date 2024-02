Krzysztof Stanowski po odejściu z Kanału Sportowego otworzył Kanał Zero, który wystartował 1 lutego. - Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety, poważne osoby z różnych dziedzin życia. Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego. Nie kanał, na który będą wskakiwać trzy-cztery filmy tygodniowo, a dziennie - zapowiadał. Stanowski ściągnął do projektu znane osobowości i nie da się ukryć, że zaczął z rozmachem. Razem z Robertem Mazurkiem przeprowadzili wywiad z Andrzejem Dudą. Na profilu Kancelarii Prezydenta na X pojawiła się zapowiedź rozmowy. Prezydent RP miał na sobie jak zwykle elegancki strój, dziennikarze natomiast postawili na casualowy ubiór. Trenerka etykiety i savoir-vivre Katarzyna Urbańska bez ogródek mówi, że złamali zasady.

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek nie dostosowali stroju do okoliczności? "To gospodarz narzuca dress code"

Wywiad z Andrzejem Dudą był nagrywany w Pałacu Prezydenckim. Mimo to Krzysztof Stanowski podczas rozmowy miał na sobie ciemny, rozpinany sweter, a Robert Mazurek kolorową koszulę. Andrzej Duda wprawdzie zrezygnował z krawata, jednak miał na sobie garnitur. Jak ekspertka ocenia strój dziennikarzy?

Stroje prezentowane przez gości Prezydenta RP są niestosowne. To gospodarz narzuca dress code spotkania. Miejsce, wnętrza i okoliczności są zobowiązujące dla dwóch stron. I są wyrazem szacunku. Rozumiem zamysł panów dziennikarzy. Chcieli zaprezentować inny, mniej zobowiązujący sposób prowadzonej rozmowy. Pewnie to konwencja nowego kanału, w którym obaj panowie pracują

- mówi Katarzyna Urbańska w rozmowie z Plotkiem.

Na nagraniu widzimy, że Andrzej Duda na czas rozmowy zrezygnował z marynarki. Wystąpił w koszuli z podwiniętymi rękawami. - Sądząc po zdjęciach, prezydent musiał dostosować się do okoliczności (tutaj plus dla niego), żeby "dogonić" styl dziennikarzy. Co do zasady jednak z szacunku dla urzędu, instytucji, a także oglądających to gospodarz narzuca dress code - dodaje ekspertka.

Krzysztof Stanowski z nagrodą od prezydenta

W związku z rozmową z prezydentem, na X przypomniano, że Krzysztof Stanowski w 2015 roku zapowiadał, że będzie głosował na Andrzeja Dudę. "To jest szokujące dla mnie samego, bo nigdy nie podejrzewałem się o to, że mogę zagłosować na jakiegokolwiek kandydata PiS. Nie ukrywam, że Duda to nie jest kandydat moich marzeń, ale przecież często głosujemy na mniejsze zło" - mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem w magazynie "Plus Minus". W 2018 roku Stanowski otrzymał Nagrodę Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego" za akcję charytatywną "#Dobrowraca".