Między wspomnianą parą zaiskrzyło na planie "Na Wspólnej". Obecnie Lichota i Wrońska tworzą zgrany duet. Doczekali się nastoletnich dzieci, o których wspominają w mediach. Głośno zrobiło się ostatnio w kontekście edukacji potomków aktorów. Wygląda na to, że w pewnym momencie zakończyło się u nich nauczanie w domu.

Leszek Lichota i Ilona Wrońska wybrali naukę w domu dla swoich dzieci. Ta jednak dobiegła końca

Aktorzy postanowili uczyć Kajetana i Nataszę samodzielnie. W takim systemie rodzina funkcjonowała kilka lat. Ilona Wrońska ma wiele przemyśleń dotyczących nauczania w domu, o czym szerzej opowiedziała na Instagramie. - Po dziewięciu latach w edukacji domowej mogę powiedzieć, że nie ma idealnej drogi. Nie ma. Na każdej drodze jest jakieś "ale", niestety – czy to jest droga systemowa, czy edukacji domowej - powiedziała.

Aktorka zawarła w wideo krótki apel do rodziców. – Jeżeli myślisz, tak jak ja na początku, że wyrwiesz się z systemu, przechodząc na edukację domową, to jesteś w błędzie. Niestety nie wyrwiesz się z niego, jedną nogą zawsze tam zostaniesz, bo system cię trzyma. Ale tylko jedną. I to jest pocieszające – oznajmiła, śmiejąc się. Dzieci znanego duetu przez sześć lat uczęszczały do Szkoły w Chmurze, która jest prowadzona w pełni online. Po tym okresie wróciły do szkoły systemowej, ale szybko jednak zmieniły zdanie, co do trybu nauczania.

Roma Gąsiorowska również popiera edukację domową

Gwiazda takich produkcji jak "Ki", "Listy do M." czy "Sala samobójców" również nie chciała, aby jej córka Jadwiga uczęszczała do szkoły stacjonarnej. "Moje dziecko nie chodzi do szkoły już drugi rok... Z dumą obserwuję, jak odważnie, w swoim tempie odkrywa świat. Wśród rodziny i przyjaciół odkrywa, kim jest" - oznajmiła aktorka w jednym z postów na Instagramie. "Edukacja domowa daje tę możliwość, by dziecko w bliskości, a nie w rywalizacji zdobywało potrzebną wiedzę. To dla nas ważne. Cenimy sobie spokój i kreowanie własnego sposobu na życie" - dodała następnie. Gąsiorowska dostrzega wiele zalet nauczania w domu, o czym często mówi na Instagramie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

