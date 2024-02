Katarzyna Glinka to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Zaskarbiła sobie sympatię fanów dzięki roli w "Barwach szczęścia" Telewizji Polskiej. Aktorka nie stroni od pokazywania swojej prywatności w sieci i regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści. Robi to jednak na swój własny sposób. Tym razem gwiazda opublikowała na instagramowym koncie zdjęcia z synem. Ma powody do świętowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Zielińska chwali Lewą jako mamę

Katarzyna Glinka pokazała dziecko. Tak wygląda jej 12-letni syn

Na instagramowym koncie Katarzyny Glinki zrobiło się naprawdę wzruszajaco. Wszystko za sprawą postu, jaki opublikowała. Aktorka wrzuciła zdjęcia z synem, z okazji 12. urodzin chłopca. Pod fotografiami pojawił się chwytający za serce podpis. Widać, że relacje rodzinne są dla Glinki naprawdę ważne.

Dziś urodziny mojego pierworodnego. Od 12 lat chodzę nad ziemią szczęśliwa, że go mam. Od 12 lat jestem dumna, patrząc, jak się rozwija, jak dobrym i empatycznym jest człowiekiem, jak od czterech lat z tak wielką miłością obchodzi się ze swoim bratem, ile ma cierpliwości, czułości, wrażliwości do innych, do świata, do zwierząt i do mnie. Mix spokoju, opanowania, rozsądku i takiego fajnego zadziornego dzieciaka. Cieszę się, że mogę doświadczać tak wielkiej miłości, stać krok za nim i dmuchać w jego skrzydła. To jest dla mnie wyjątkowo piękny dzień! Czuję totalną wdzięczność - napisała na swoim instagramowym koncie Katarzyna Glinka.

Katarzyna Glinka szczerze o byciu mamą

Gwiazda "Barw szczęścia" zdradziła w jednym z wywiadów, jak godzi życie zawodowe z wychowywaniem potomstwa. - Podchodzę do tego zadaniowo. Staram się nie poddawać i nie myśleć. Dzisiaj nawet napisałam o tym taki post, że mogłabym sobie powiedzieć, że jest mi ciężko, nie wyrabiam i mam bardzo dużo pracy i jeszcze muszę to pogodzić z opieką nad dziećmi, ale myślę sobie, że warto w życiu przesterować naszą głowę i patrzeć na pozytywy tego. Więc myślę sobie, że warto wszystko przewartościować i powiedzieć sobie, że dziewczyno – dajesz radę i to jest super. Fajne jest to, że potrafię to pogodzić. Znajduję czas na pracę, która jest moją pasją, znajduje czas na swoje pasje, na to, żeby pisać scenariusz do filmu, który mam nadzieję zrealizować w przyszłym lub w kolejnych latach, jednocześnie nie zapominając o tym, że jestem mamą i jestem bardzo potrzebna swoim dzieciom i swojemu maluszkowi, więc tak naprawdę mogę sobie dzisiaj pogratulować i podziękować, że mi się to wszystko udaje robić - powiedziała Glinka dla Jastrząb Post. Po zdjęcia aktorki zapraszamy do galerii na górze strony.

Katarzyna Glinka o byciu mamą KAPiF.pl