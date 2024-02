Znana autorka książek ma za sobą wyjątkowy początek roku. Zaczął się bowiem od zaręczyn, które miały miejsce w luksusowym hotelu w Warszawie. Katarzyna Bonda była zaskoczona jednym elementem oświadczyn, o czym postanowiła opowiedzieć w mediach. Jesteśmy ciekawi szczegółów tego wyjątkowego momentu?

Katarzyna Bonda zaręczona. Pokazała się z ukochanym

- Zaręczyłam się, odbyło się to w Bristolu, w Glorietta na samej górze. Zdziwiło mnie to, że ukląkł. Rok 2024 zaczął się całkiem nieźle - wyznała autorka bestsellerów. Zdjęcia z zaręczyn pokazała na swoim Facebooku, gdzie możemy zauważyć pisarkę z pięknym pierścionkiem i oczywiście ukochanym - Łukaszem Misiurkiewiczem. W komentarzach pod postem nie brakuje ciepłych słów, do których Bonda postanowiła się ustosunkować.

Dziękujemy za wszystkie słowa, piękne wasze myśli i moce. Nie jestem w stanie zaserduszkować każdego komentarza, bo właściwie jestem w zapisie, więc większe rozanielenie nie jest wskazane, ale wszystko widzę i jestem wam wdzięczna. Pozdrawiamy z Łukaszem gorąco! Niech miłość i dobro będą z wami! - napisała.

Katarzyna Bonda i jej partner. Jak się zaczęła ich miłość?

Znana pisarka została zaproszona najpierw na spotkanie, które okazało się być randką w ciemno. - Szczerze mówiąc, wszystko było dość trudne. Na początku nie mogliśmy się spotykać, nie mogliśmy randkować, tak jak tradycyjnie się randkuje. Zaprosiłem Kasię na piękny spacer - zdradził ukochany autorki w "Dzień dobry TVN". - To w ogóle była randka w ciemno i Łukasz mnie zaprosił na spacer, właściwie to pewnie nigdy byśmy się nie spotkali, gdyby nie Pantera [przyjaciółka Katarzyny - przyp.red.] - wspomniała Bonda. Relacja pisarki i jej obecnego narzeczonego rozkwitała podczas wspólnych przechadzek. - Tak pół roku się poznawaliśmy i spacerowaliśmy w różnych miejscach. Ja zawsze mówię, że Łukasz mnie uwodził na Stanisława Augusta Poniatowskiego - dodała. Jak widać, ich związek rozkwita po dziś dzień, co możemy zaobserwować chociażby na Instagramie pisarki. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

