Katarzyna Cichopek oszukana. Jest poważnie. "Nie mam z tym nic wspólnego!"

Katarzyna Cichopek to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Ogromną popularność już lata temu przyniosła jej rola Kingi w telewizyjnym hicie Dwójki pod tytułem "M jak miłość". Cichopek w mgnieniu oka zdobyła sporą liczbę fanów i stała się postacią medialną. Postanowiła to wykorzystać jedna z firm. Zrobiła to jednak bezprawnie. Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" wpadła w tarapaty. O wszystkim poinformowała w mediach społecznościowych.

Katarzyna Cichopek padłą ofiarą oszustów. Ktoś bezprawnie wykorzystał jej wizerunek

Na instagramowym koncie Katarzyny Cichopek zrobiło się naprawę gorąco. Wszystko za sprawą relacji, którą opublikowała ukochana Macieja Kurzajewskiego. Okazuje się, że padła ofiarą oszustów, którzy w perfidny sposób wykorzystali jej wizerunek. Nie od dziś wiadomo, że znana twarz to doskonały chwyt marketingowy, który jest w stanie przyciągnąć wielu potencjalnych klientów. Nie ma w tym nic złego, jeśli wszystko robione jest zgodnie z prawem. W przypadku Katarzyny Cichopek stało się jednak inaczej. Serialowa Kinga z "M jak miłość" jednoznacznie odcięła się od reklamowania specyfików odchudzających i kategorycznie stwierdziła, że nie wiedziała o całej sprawie. "Nie mam z tym nic wspólnego!" - napisała w sieci. To nie pierwszy przypadek, gdy wizerunek osób medialnych jest wykorzystywany. Producent specyfików, które rzekomo reklamowała Cichopek deklarował, że schudła ona 18 kilogramów w dwa miesiące. Liczba ta robi wrażenie i z pewnością zachęciła niejedną osobę do zakupu.

Katarzyna Cichopek może dociekać sprawiedliwości w sądzie. Ma spore szanse na wygraną

Przestępstwo, jakim jest wykorzystanie wizerunku ma swoje konsekwencje. O tym, co grozi za taki czyn możemy przeczytać w kodeksie karnym: "Przestępstwo z art. 191 a k.k. jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zawieszenie kary może nastąpić jedynie w przypadku, gdy orzeczona nie przekracza 2 lat. Wszczęcie postępowania na tej podstawie jest uprawnieniem pokrzywdzonego, z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu".

Katarzyna Cichopek - screen Instagram Fot. Instagram.com/@katarzyna.cichopek