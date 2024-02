Nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski długo i ciężko pracował na swój sukces. Dziś jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a jego nazwisko znają kibice futbolu w niemal każdym zakątku globu. Choć piłkarz jest aktywny w mediach społecznościowych i nie ukrywa przed fanami swojego życia, nigdy przesadnie nie epatował majątkiem. Gdy jednak przyjrzy się niektórym stylizacjom "Lewego", można zauważyć, że sportowiec ma słabość do drogich zegarków. Naprawdę bardzo drogich.

Tyle kosztują niektóre zegarki Roberta Lewandowskiego

Jak można było zauważyć już parokrotnie, Robert Lewandowski jest fanem marki genewskiej, luksusowej marki Patek Philippe. Gadżety tej firmy "Lewy" parę razy prezentował już na nadgarstku. Jak możemy przeczytać na stronach sklepów oferujących zegarki tej marki, ich wartość można liczyć w setkach tysięcy złotych. W 2021 roku Lewandowski przynajmniej dwa razy widziany był z czasomierzem tej firmy. "Super Express" donosi, że podczas jednej z konferencji miał na sobie model Patek Philippe 5164R, który kosztuje ok. 400 tys. zł. Jak zauważył z kolei instagramowy profil Insane Luxury Llife, na Expo 2020 w Dubaju "Lewy" zdecydował się natomiast na model Patek Philippe Aquanaut Chronograph 5968, którego cena to ok. 900 tys. zł.

Choć trudno w to uwierzyć, wart niemal milion złotych zegarek nie jest najdroższym w kolekcji "Lewego". Ten sam profil na Instagramie w 2022 roku na nadgarstku sportowca wypatrzył zegarek marki Audemars Piguet - Royal Oak Perpetual Calendar. Ten model, który nie jest już produkowany, przez wielbicieli luksusowych czasomierzy uważany jest nawet za dzieło sztuki. Jego cena rynkowa to ok. półtora miliona złotych.

Robertowi Lewandowskiemu próbowano skraść zegarek

Robert Lewandowski nie tak dawno niemal stracił jeden z drogich zegarków ze swojej kolekcji. Sytuacja ta miała miejsce w 2022 roku, krótko po tym, gdy piłkarz przeniósł się do Barcelony. "Lewy" zatrzymał się pod ośrodkiem treningowym, aby zrobić sobie zdjęcia z czekającymi na niego fanami. W pewnym momencie ktoś włamał się do jego samochodu i skradł telefon, a także zegarek sportowca. Lewandowski ruszył w pościg za złodziejami, ale na szczęście od razu interweniowała także znajdująca się na miejscu policja.

Robert Lewandowski Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl