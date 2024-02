Doda wróży na temat Eurowizji. Co sądzi o Justynie Steczkowskiej? Padły mocne słowa

Wielu fanów muzyki z niecierpliwością wyczekuje tegorocznego konkursu Eurowizji, choć Polska nie ma jeszcze wybranego kandydata na to wydarzenie. W tym roku Telewizja Polska nie zdecydowała się jednak na organizowanie publicznych preselekcji. Osoba, która pojedzie reprezentować nasz kraj, ma zostać wyłoniona przez specjalną komisję. Gwiazdy zostały zaproszone do wysyłania swoich muzycznych propozycji do TVP. Chęć w podjęciu rywalizacji ogłosiła Justyna Steczkowska. Piosenkarka zaprezentowała swój utwór "WITCH-ER Tarohoro" w trakcie "Sylwestra z Dwójką". Wielu fanów uważa, że to właśnie ona powinna dostać tę szansę. Choć TVP ma nie wyrażać wielkiej chęci do podjęcia współpracy, to Doda właśnie uchyliła rąbka tajemnicy i wyjawiła zaskakujące plotki w tym temacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o swojej trasie koncertowej: Chcę wygaszać swoją karierę

Doda rozgadała się o Eurowizji. Jednej rzeczy żałuje najbardziej. Co sądzi o muzycznych poczynaniach Justyny Steczkowskiej?

Jak wiadomo nie od dziś, Doda uwielbia Eurowizję i na bieżąco śledzi to, co dzieje się wokół konkursu. Choć fani wokalistki namawiają ją, by wzięła w nim udział, to nic nie wskazuje na to, by ona sama chciała podjąć jakieś kroki w tym kierunku. Mimo to z zainteresowaniem przygląda się przygotowaniom. W rozmowie ze Światem Gwiazd wyznała, że żałuje, że w tym roku nie odbędą się preselekcje. -Już nie dla samej chęci oceniania, kto ma jechać, tylko w ogóle szkoda, że nie będzie tych preselekcji. Mamy tylu wspaniałych uczestników tym razem. Chciałabym zobaczyć, jak się ze sobą zmierzą - przyznała Doda. Zdradziła również, co sądzi o muzycznych poczynaniach Justyny Steczkowskiej. Jak przyznała:

Kibicuję Justynie, uważam, że ma super doświadczenie sceniczne, więc nie zeżre jej trema. Wokalnie też super. I z PR-owego punktu widzenia, jako menadżer, postawiłabym cały ciężar PR-u tam, bo wiadomo, tańczących i śpiewających jest tam bardzo dużo. Ale no sorry, w tym wieku, tak zaj*biście dobrze wyglądających mało.

Doda ma przecieki z TVP? Stawia sprawę jasno

Wydawać by się mogło, że Justyna Steczkowska ma największe szanse, by pojechać na Eurowizję. Jednak Doda w rozmowie ze Światem Gwiazd, rzuciła kompletnie nowe światło na sprawę. - Z tego, co się mówi w kuluarach, to niestety, ale chyba nie chcą jej puścić - zdradziła. Gdy próbowano ją podpytać, skąd ma takie informacje, ta zaskoczona próbowała wybrnąć z patowej sytuacji. - Nie wiem kto, ale tak mówią gdzieś tutaj - rzuciła. A wy co o tym sądzicie? Myślicie, że Justyna Steczkowska pojedzie na Eurowizję? O tym zapewne przekonamy się już niedługo.

Doda fot. KAPiF