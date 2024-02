Janina Goss to jedna z wielu uczestniczek czwartkowej konferencji Orlenu. Na wydarzeniu pojawiła się znacząca liczba miłośników Prawa i Sprawiedliwości, aby wysłuchać przemówienia odwołanego już prezesa Orlenu Daniela Obajtka. O ile sama stylizacja przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego nie należała do wyszukanych, to zegarek zrobił wrażenie. Kosztowny drobiazg Goss nie należał do tanich. Kwota, jaką trzeba zapłacić za ten model, powala. Z pewnością nie każdego stać na takie luksusy.

Janina Goss na czwartkowej konferencji Orlenu. Jej zegarek jest wart fortunę

Czwartkowa konferencja Orlenu z pewnością przejdzie do historii. Nie tylko ze względu na charakter wydarzenia, ale również z powodu smaczków, których nie dało się nie zauważyć. Na szczególną uwagę zasługuje Janina Goss, która wybrała skromną, lecz bardzo kosztowną stylizację. "Szamanka PiS" postawiła na ponadczasową, białą koszulę w męskim stylu. Zestawiła ją z kontrastową sukienką z guzikami w odcieniach czerwieni. Całość uzupełniła duża, kuferkowa torebka w brązowym kolorze. O ile stylizacja była zachowawcza, to z pewnością nie należała do tanich. Naszą uwagę zwrócił zegarek na ręce kobiety. Wyglądał dość niepozornie, lecz kosztował całkiem sporo. Model ten jest popularny wśród osób z zasobnym portfelem i uchodzi za wyjątkowo pożądany egzemplarz. Patek Philippe Gondolo, na który postawiła Janina Goss, jest wart około 160 tysięcy złotych.

Konferencja Orlenu z przemówieniem byłego prezesa Daniela Obajtka

Czwartkowa konferencja Orlenu z pewnością nie należała do nudnych. Mężczyzna został odwołany z funkcji prezesa Orlenu w czwartek, 1 lutego. Stało się to dwa lata przed upływem kadencji. Taki obrót spraw wywołał niemałe poruszenie wśród zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego. Do odwołania doszło przed rozpoczęciem konferencji. Daniel Obajtek przedstawił na niej proces realizacji strategii Orlen2030. Przemówienie byłego już prezesa Orlenu przebiegło bez większych zakłóceń i wyglądało na to, że było szczegółowo przygotowane.

Janina Goss Dawid Uchowicz / Agencja Wyborcza.pl