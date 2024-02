Joanna Liszowska to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Sympatię widzów zyskała nie tylko dzięki charakterystycznym rolom, ale również za sprawą wyrazistego temperamentu i wyjątkowej osobowości. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w "Przyjaciółkach". To właśnie tam Liszowska wciela się w postać Patrycji Kochan-Jeleńskiej, która jest właścicielką świetnie prosperującego salonu fryzjerskiego. Liszowska przez lata przyzwyczaiła swoich fanów do burzy blond loków, lecz w końcu nadszedł czas na zmiany. Teraz jest zdecydowanie bardziej drapieżnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Liszowska opowiedziała o swoich planach zawodowych

Joanna Liszowska postawiła na zmianę wizerunku. Wyszło jej to na dobre

Joanna Liszowska postanowiła wprowadzić w swoje życie niemałe zmiany. Aktorka zagrała va banque i radykalnie odcięła się od dotychczasowego wizerunku. Postanowiła zrezygnować z noszonych przez lata loków i zamienić jej na coś zupełnie innego. Premierę nowego looku odbyła się na jednej z warszawskich imprez. Gdy gwiazda "Przyjaciółek" weszła na ściankę obiektywy fotoreporterów skierowane były tylko na nią. Mimo, że kolor włosów nie uległ zmianie, to różnica była widoczna gołym okiem. Mocny skręt zastąpiły perfekcyjnie wyprostowane, gładkie pasma elegancko okalające twarz. Prosta grzywka dodała pazura i świetnie podkreśliła urodę Liszowskiej. W nowym wydaniu aktorka wygląda zdecydowanie lepiej. Jest kobieco, świeżo i nowocześnie.

Joanna Liszowska nie boi się zmian. Poszła na całość

Serialowa Patrycja Kochan-Jeleńska zdecydowała się na zestawienie nowej fryzury z bardzo kobiecą stylizacją. Biała, taliowana marynarka z paskiem doskonale podkreśliła sylwetkę i mocno zaznaczyła wcięcie w pasie. W połączeniu z ciemnym dołem prezentowała się naprawdę dobrze. Aby nie było nudno aktorka pod spód ubrała połyskujący, bogato zdobiony top z dużym dekoltem. Kropką nad i okazał się lekki makijaż w naturalnych odcieniach i srebrna biżuteria. Okazałe pierścionki świetnie współgrały z wciąż modnym manicure w odcieniach nude. Patrząc na Joannę Liszowską nie można się do niczego przyczepić.

Joanna Liszowska Fot. KAPiF